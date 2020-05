Norske kinoer har plass til rundt 82.000 kinopublikummere på samme tid. Det mangler ikke på kapasiteten. Heller ikke på kinointeressen hos det norske folk.

Likevel er kino som butikk nå for tiden blodrød.

Ved normale omstendigheter er det ca. 82.000 norske kinoseter fordelt på 205 kinoer og 480 saler her til lands. Det er et faktum. Det er også et faktum at det ble solgt 11,3 millioner kinobilletter i fjor. Rekorden i moderne tid er på 13,1 millioner solgte billetter i 2016.

Koronakrisen har snudd businessen totalt på hodet for bransjen vår.

Smittevernet stopper lønnsom drift

Fra 12. mars og i rundt to måneder var det praktisk talt totalt mørkt og stengt i Kino-Norge, dersom vi ser bort ifra noen iherdige utekinoer og et og annet kreativt kinostunt inne i salene. Morsomt, men ikke særlig lønnsomt.

I dag setter covid-19 og smittevernet en effektiv stopper for all lønnsom kinodrift i Norge.

Film & Kino

At vi kun kan benytte annenhver rad i salen, gir en reduksjon fra nevnte 82.000 til 41.000 plasser. Når vi reduserer kapasiteten ytterligere med gjester kun på hvert tredje sete, er vi nede i en kapasitet på 13.000. Tar vi ytterligere høyde for maksimalt 50 i hver sal, er vi nede i en faktisk kapasitet på under 10.000 plasser. Det er dagens virkelighet i Kino-Norge.

Når utnyttelseskapasiteten er på rundt 10 prosent, sier det seg selv at det er umulig å drive kino-business i Norge i dag. Og det er ikke bare kinopublikumet som er blitt borte.

Filmene forsvinner med publikum

De beste filmene blir også borte når kapasiteten uteblir. Få vil slippe filmene sine når det knapt finnes kinoseter. Skal en film få inntjening, må mulighetene til å fylle setene være der.

Dette har nå skjedd med filmer som James Bond – No Time To Die, Ghostbusters Afterlife og The Fast and The Furious 9. Filmskapere og distributører vil ikke la filmer med høye billettambisjoner gå tapt i et marked som ikke er der.

Olav Olsen

Vi i Film & Kino støtter og følger myndighetenes smittevernregler, og det har vi gjort fra første stund. Liv og helse har førsteprioritet. Der er det ingen som helst tvil. Derfor har smittevern høyeste prioritet hver eneste dag i norske kinosaler for tiden med sosial distansering, hygiene og renhold.

Kino har fått hard medfart i disse koronatider, med fall i billettinntekter og salg av godterier og mineralvann samt tap av reklameinntekter.

Myndighetene må på banen

Kino som kanal har møtt utfordringer tidligere. Kinoenes død ble varslet da fjernsynet ble introdusert, da video og parabol-TV kom på 80-tallet, da DVD kom på markedet, og da filmleie på nett og strømmetjenester som Netflix med flere, tok fart.

Men denne gangen trenger vi bistand fra myndighetene. I første omgang for å dekke de enorme tapene. Å kunne få økt kapasiteten med seter, dersom det ikke går på bekostning av liv og helse, er også et ønske fra vår side.

Nå trenger vi en håndsrekning for å trygge en mediekultur med lang tradisjon, mange arbeidsplasser og sterk lokal forankring.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter