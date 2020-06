Kort sagt, fredag 19. juni

Er «bussrulling» en menneskerett?

Russen ruller igjen. Bussen slynger ut kaskader av lyd inn i tropenatten ved Bogstadvannet. Å feste ved badeplassen betyr tusener av tilhørere som aldri har bedt om besøk av rullende diskotek. Vi vil sove.

Russen fortjener å feire. Men må det skje med helsemessige konsekvenser for andre? Med lydanlegg dimensjonert for store arenaer, når målet er å underholde seg selv, og russ selv foretrekker ørepropper under seansen?

To netter på rad er vi som bor over badeplassen – der lyden forplanter seg som i et gresk amfi – blitt vekket på sårbare tidspunkter. Nabodiskusjoner viser at både store og små er blitt liggende våkne i timevis.

Dialog, sa du? Hvilken instans vil sørge for en mindre terroriserende feiring? Politiet må ha hjemler. Politikeransvar? Justis? Helse?

Kanskje vil vi tilby husets gjesteseng, så kan dialogen begynne. Mitt forslag vil være: Forby utvendig lydanlegg på bussene og Bogstad badeplass som festarena. Kjør kontroll.

Det er ingen menneskerett å ødelegge nettene til så mange. Søvn er helse.

Mari Tvedt, Bogstadvannet, Oslo

Nå kræsjlander smittevernet i Sverige

Svenskenes statsepidemiolog Anders Tegnell hevder i Aftonbladet at svenskene har en bra smittevernstrategi, og at det er for tidlig å kritisere strategien på nåværende tidspunkt.

Problemet er at mer enn 5000 personer i Sverige nå er døde. Disse kan dessverre ikke vekkes til live, med mindre det skjer et himmelsk mirakel og vel så det. Forstår Tegnell virkelig ikke at samtlige land i norden (Norge, Danmark, Island, og Finland) har en tiendepart av det? Hvordan skal svenskene klare å utligne den megastore forskjellen?

Svenskene har pr. i dag en dødsrate som er høyest i hele Europa i forhold til folketallet, dette er noe svenskene bør dvele litt ved. Når vi ser hvordan folk i Sverige gir blaffen i myndighetenes sene oppfordring til avstand, og at det er opp til hver og én å håndheve dette, forstår alle at vi har slike ville tilstander.

Sigurd Lie, Spydeberg

Vern i vanry

Jeg var utenfor Høyesterett da bomben smalt og bygningsrester regnet ned, men ble bare rammet i nakken og skulderen og slapp unna med noen få sting. Regjeringskvartalet var lenge sett som et bombemål, men «sikkerhet» var ikke populært.

Aftenpostens lederartikkel den 26. august 2007 var fnysende av forakt mot å stenge Grubbegata: «En like hysterisk som hypotetisk tankegang som vi burde vært spart for.» Men senere, 11. august 2012, var det kritikk på nyhetsplass: «Byrådet og plan- og bygningsetaten i Oslo (brukte) tilsammen 30 måneder på saksbehandlingen.»

Den daværende byplansjefen har nå vært i fremste rekke for vern av arkitekturen, men regjeringen setter heldigvis vern av liv høyere. Flere fagfolk har sett Y-blokken som et lite heldig byplangrep. Selv en legmann kan se at Y-blokken er i disharmoni med omgivelsene, der den som armen på en blekksprut, kliner seg inn til og suger kraften ut av Deichmann og som en propp blokkerer for den naturlige ferdselen. Den konkave fasaden mot Deichmann har aldri vært annet enn en bakgård.

Y-blokken har selvfølgelig sin verdi, men debatten er kommet helt ut av proporsjoner. Presidenten i Norske arkitekters landsforbund smadrer alle vurderingskriterier i Dagbladet 3. juni 2020 med å si «at Y-blokken forsvinner, er et tap for menneskeheten» og sidestille Y-blokken med stavkirkene.

Aftenposten rapporterte intet mindre den 10. desember 2019 : «Kulturorganisasjonen Europa Nostra sidestiller Y-blokken med et armensk kloster fra 1300-tallet og et serbisk fort fra år 279 f.Kr.»

Kan vi la terrorister drive med byplanlegging? Jo, det må vi, akkurat som det er Putin som bestemmer vår forsvarspolitikk. Demokratiet da? I debatten om riving ga Bjørnar Moxnes i Stortinget 3. juni 2020 uttrykk for sin misnøye med at avstemningen endte 79/8: «Demokratiet virker ikke som det burde!»

Når en kommunist sier det, da er det fare på ferde.

Iver Huitfeldt, pensjonert lagdommer

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter