Harald Bøckman har en fin kronikk i Aftenposten 24. april om Shi Zhengli ved Wuhan Institute of Virology, en forsker jeg nettopp har startet samarbeid med.

Hun har i lang tid jobbet med koronavirus og ledet arbeidet med å identifisere covid-19-viruset.

På et tidspunkt var det mistanke om at viruset hadde sluppet ut fra hennes laboratorium, men kinesiske og amerikanske myndigheter har konkludert med at dette ikke var tilfelle.

Det er korrekt at Shi ikke fikk gå ut med sine funn før de var kvalitetssikret internt. Dette er en rutine som jeg har stor forståelse for. Dette er standard mange steder i verden (bl.a. i USA), dog ikke ved vårt norske folkehelseinstitutt.

Kina har reagert meget raskt

Det ble jobbet hardt i Kina for å finne ut hva dette var. Nære epidemiologi-kollegaer av meg i Beijing ble varslet om Wuhan-utbruddet 5. januar.

20. januar gikk kinesiske myndigheter ut med en forskningsbasert erklæring om at de sto overfor en helt ny epidemi – som kunne utvikle seg til en verdensomspennende pandemi.

Samme dag fikk Shi tillatelse til å sende et glimrende arbeid til tidsskriftet Nature – og det ble akseptert og publisert bare ni dager senere.

Flere ting kunne sikkert vært gjort annerledes, men det er alltid lett å være etterpåklok. Kina har, synes jeg, reagert meget raskt.

Burde lyttet til legen Li Wenliang

Kinesiske myndigheters håndtering av epidemien er, etter min mening, ikke kritikkverdig – bortsett fra at de burde ha lyttet til Li Wenliang, legen som varslet om viruset 30. desember, i stedet for å sende politiet på ham.

Det som er kritikkverdig, er at politiske ledere verden over ikke raskere tok inn over seg at viruset ville spre seg globalt.