Så vidt vi vet var det var ingen liste eller uttalelse å slutte seg til. Dermed kan vi ikke svare ja eller nei på om vi har undertegnet den.

Derimot var Norge et av de om lag 30 landene som deltok på møtet. Som Sollien refererer i saken ble hun informert om dette etter at vi hadde sjekket saken med deltakerne da de våknet i New York. I tillegg fikk hun en kommentar fra Utenriksdepartementet om substansen i møtet.

Dette er et svar på Therese Solliens kommentar: Slik gikk det da jeg ba Utenriksdepartementet om svar på et ja-/nei-spørsmål