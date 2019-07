Denne uken forlot et deponi av familien Riis’ kunstsamling Henie Onstad Kunstsenter. Deponiet besto av 24 kunstverk av Asger Jorn og har vært på Henie Onstad i over 30 år. Verkene har inngått i en rekke utstillinger i inn- og utland og blitt behandlet som våre egne.

En avtale basert nesten utelukkende på tillit mellom kunstsenteret og familien gjorde at verkene kunne hentes ut på seks måneders varsel, uten noen form for klausuler om malerienes videre skjebne.

Når et eventuelt salg skjer, har Henie Onstad tilført bildene verdi gjennom kunstsenterets kjerneoppgaver.

Kjerneoppgaver stilt på prøve

Dette illustrerer viktigheten av den museumsetiske debatten i kjølvannet av samarbeidet mellom Nasjonalmuseet og Cecilie og Kathrine Fredriksen.

Vi applauderer at Nasjonalmuseet gjennom sin avtale har skapt økt rom for forskning og utstillingsvirksomhet, samt tilgang til nye kunstverk.

Øystein Thorvaldsen

Vi håper disse raskt vil blandes med museets øvrige samling og bli en katalysator for hvordan vi også forstår det norske i det internasjonale.

For la oss slutte å snakke om det internasjonale som noe utenfor oss selv. Det finnes her hos oss, i oss – og inntil vi innser det, forblir Norge en kunstnerisk bakevje.

Likevel reiser Nasjonalmuseets nye avtale sentrale museumsetiske problemstillinger som vi ønsker velkommen. Nasjonalmuseet likeså.

Ingen avtale av lignende kaliber vil være uproblematisk. Det er vanskelig å manøvrere som museum i et komplekst og raskt skiftende samfunn. Våre kjerneoppgaver blir stilt på prøve.

Hvordan kan kunstinstitusjonene navigere i vår tids blandingsøkonomi og fortsatt beholde sine etiske posisjoner?

Hvordan kan et museum som ønsker å øke sin aktivitet og tilgang til gode kunstverk forbli relevant for kunstnere og et meningsbærende publikum, men samtidig unngå å løpe markedets ærend?

Museumsforbundets regelverk

Blant områdene som er utfordrende for kunstmuseer i dag, er nettopp ekstern finansiering av utstillinger og midler til nye verk, avtaler for deponier, avhending av kunstverk og tilbakeføring av verk og objekter som har vært gjenstand for plyndring.

På Kunstkritikk.no løfter Jonas Ekeberg diskusjonen om Nasjonalmuseets nye avtale til et museumsetisk nivå og referer til det internasjonale museumsforbundet ICOMs regelverk. Der hører debatten hjemme.

ICOMs etiske retningslinjer er krystallklare: Et museum samler verk for ettertiden, forvalter samlingen for fremtidens borgere og fremviser samlingen for dagens publikum. Men ICOMs regelverk er kun retningsgivende og bør derfor diskuteres jevnlig. I tillegg har den norske ICOM-komiteen nedsatt en gruppe som skal tilpasse kjørereglene til dagens norske forhold. Det er på høy tid.

Den museumsetiske dimensjonen

Vi håper det kommer flere private givere på banen for museenes del. Det behøves flere økonomiske ben å stå på for å kunne opptre uavhengig.

Vi ønsker også et mer retningsgivende ICOM til å guide oss i beste praksiser for å opprettholde integriteten for alle parter; institusjonen, kunstnerne, giverne og publikum. For i møte med sterke og ulike politiske og økonomiske interesser har den museumsetiske dimensjonen en tendens til å bli ignorert.