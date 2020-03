Direktør ved Fridtjof Nansens Institutt, Iver B. Neumann, og forskningssjef ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt, Ole Jacob Sending, mener i en kronikk i Aftenposten at effekten av koronakrisen er at Kinas hegemoni blir fremskyndet og at dette truer den liberale verdensorden.

Kinas fremvekst har vært mulig innenfor denne ordenen, og det er klart at fortsatt vekst krever mer integrasjon og arbeid for dens opprettholdelse.

I front mot korona

Kina spilte en nøkkelrolle i stabiliseringen av verdensøkonomien etter 2008 og har siden, gjennom G20, vært ledende innenfor global økonomisk styring.

Landet er en viktig aktør i kampen mot fattigdom og er det landet som gir mest utviklingshjelp. Kina er også ledende innenfor global sikkerhetsstyring, blant annet ved å støtte atomavtalen med Iran, nedrustning i Nord-Korea, og ved å være største bidragsyter i Sikkerhetsrådet av tropper til FN.

Kina er også med i klimaavtalen, som USA trakk seg fra i likhet med atomavtalen med Iran. Nå står landet i fronten i kampen mot koronaviruset ved å bistå land som har behov for hjelp.

Kina støtter stadig opp om de multilaterale institusjonene som definerer den verdensorden Neuman og Sending skriver om, og dette i en periode med økende amerikansk unilateralisme.

Ønske om reform

Det er mer korrekt å si at Kina ønsker å reformere enkelte institusjoner. Dette er derimot ikke en trussel, men vil være med på å forsterke ordenens legitimitet da den internasjonale maktbalansen er veldig annerledes enn det den var i 1945.

Legitimiteten til de institusjonene som utgjør den liberale verdensorden, er avhengig av at stater har en konsensus seg imellom og at disse reflekterer maktbalansen. Ønsket om reform har støtte fra fleste land i verden, også Norge, fordi de alle har en felles interesse av å bevare den liberale internasjonale orden.

Kina truer ikke den liberale verdensorden, men støtter opp om denne ordenen i en tid da USA trekker seg stadig mer tilbake fra sin tradisjonelle lederrolle.

