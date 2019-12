Hvis limet i en ny rødgrønn allianse blir å øke skatten på arbeidende kapital, kan det spøke for både for nye grønne arbeidsplasser, satsing på distriktene og den langsiktige bæreevnen til velferdsstaten.

SVs Audun Lysbakken vil samle hele opposisjonen på Stortinget om en felles politisk plattform. Når vi leser de alternative budsjettene, frykter vi at det er ett tiltak partiene fort vil samle seg om.

Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Økt formuesskatt

Senterpartiet, Miljøpartiet, Arbeiderpartiet, SV og Rødt er enige om at formuesskatten er et sted å hente milliarder til økt offentlig forbruk.

Alle partiene vil øke denne skatten et sted mellom kraftig og voldsomt. Også skatten på arbeidende kapital vil de øke, like mye eller mer enn skatten på luksusartikler og dyre boliger og hytter.

Når formuesskatten på arbeidende kapital er høy og formuesskatten på bolig er lav, sparer ikke folk ved å investere i bedrifter og arbeidsplasser, men skaffer seg en flottere bolig.

Rammer Distrikts-Norge

I årene som kommer, trenger Norge at bedriftene utvikler grønne løsninger og grønn teknologi for å sikre jordens bærekraft. Vi trenger at bedriftene skaper mange nye, lønnsomme arbeidsplasser for å sikre velferdssamfunnets bærekraft. Og vi trenger å utvikle jobb til alle for å sikre samfunnets sosiale bærekraft.

Politikernes jobb nummer én blir da å legge til rette for jobbskaping.

Det hjelper dessverre lite med god næringspolitikk på andre områder, dersom den betales med å tappe små og mellomstore bedrifter over hele landet for kapitalen som ligger i maskiner og verktøy.

Marit Hommedal / NTB scanpix

Dette rammer lokal verdiskaping, sysselsetting og utvikling av Distrikts-Norge. De lokalt og personlig eide bedriftene har eiere som er dypt engasjert i bedriften, de ansatte og lokalsamfunnet. Eiere av små og mellomstore bedrifter vil utvikle bedriften, gjennomføre omstilling, ta i bruk ny teknologi og oppgradere medarbeidernes kompetanse.

Høyere utbytte for å betale en enda høyere formuesskatt går på bekostning av alt dette.

Skadeskyter små og mellomstore

Opposisjonen er enige om å øke formuesskatten kraftig uten å skjerme arbeidende kapital, og sikter med dette på å redusere ulikhet i Norge. Det er som å skyte inn i en andeflokk med hagle.

Du treffer kanskje rikingen med flust av likvid kapital, men skadeskyter samtidig en rekke aktive eiere av små og mellomstore bedrifter med personlige eiere som har kapitalen bundet opp i verktøy og maskiner i bedriftene.

Dette blir det hverken bærekraftig klima, velferdssamfunn eller inkludering av.

