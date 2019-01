«En dyktig forsker satte seg helt utenfor alminnelig folkeskikk i måten han trakasserte kolleger.». På denne måten omtalte Stein Evensen undertegnede i Aftenposten 14. januar. Jeg vil be ham sitere ordrett de uttalelsene jeg skal ha kommet med, og som rettferdiggjør en så krenkende beskyldning. Flere enn meg vil nok gjerne vite hva det kan være.

Ikke medhold

Avskjedssaken som ledere ved Universitetet i Oslo anla mot undertegnede, bygget for det første på at jeg hadde angrepet dekanen og andre på en aggressiv måte, noe de ikke fikk medhold i ved lagmannsretten.

For det andre hadde jeg ikke stilt på møter dekanen innkalte meg til. Det ga lagmannsretten dem medhold i, og det var grunnlaget for at jeg ble avskjediget. Dommen ligger åpent på nettet.

Frihet fra institusjonell sensur

«Adjektivet akademisk har ikke noe å gjøre foran ytringsfrihet» fortsetter Evensen.

Feil igjen. I UNESCOs definisjon av akademisk frihet inngår «frihet til fritt å uttrykke meninger om den institusjon eller de system man arbeider innenfor, frihet fra institusjonell sensur …» Om ansatte ved andre norske organisasjoner i praksis har samme rett, må de som arbeider der, svare på.

Evensen er forhenværende universitetspolitiker som i 2005 stilte til valg som rektorkandidat. Han ble ikke valgt på grunn av sine autoritære holdninger.

Represalier

I en universitetstradisjon svarer en på kritikk med motargumenter. Der skal vi lære studentene å leve med uenighet gjennom rasjonell dialog. Men noen ledere foretrekker å svare med represalier.

De holdningene Evensen representerer, undergraver universitetenes verdigrunnlag som har fungert til samfunnets beste i århundrer.