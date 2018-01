Carl Anton (12): Hvorfor er Cola Zero med i sukkeravgiften?

Hvorfor er egentlig Cola Zero med i sukkeravgiften når det ikke er sukker i det? I vanlig Coca Cola er det jo veldig mye. I bare en 0,5 liter er det 26,5 sukkerbiter.

Hvis barn drikker det for mye, vil det blant annet gå utover tennene, og man kan bli hyper.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Men i Cola Zero er det ikke noe sukker, men det smaker sånn. Og smaken er mye bedre enn vanlig Coca Cola!

Politikerne burde få folk til å kjøpe mer Cola Zero, for det er mye sunnere. Da er det jo ikke så smart å gjøre det dyrere!

Noen vil kanskje si at stoffet som er i Cola Zero, aspartam, er like dårlig som sukker, men lettbrusen er fortsatt bedre enn vanlig cola som det er så mange sukkerbiter i.

