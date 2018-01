Kort sagt, fredag 12. januar

Russerne provosert?

Det blir for enkelt når flaggkommandør Jacob Børresen, delvis støttet av forsker Julie Wilhelmsen, i Aftenposten 10. januar frykter at Russland skal se allierte øvelser som en endring i lavspenningsområdet Norge som berettiger russiske mottiltak.

Russerne har i senere år gjennomført en rekke tiltak i våre nærområder som vi har all rett til å gardere oss mot. Det er ikke slik at stormakten Russland skal kunne ta seg friheter mens småstaten Norge pent skal måtte avstå fra å ivareta sin sikkerhet. Heldigvis setter forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) tingene på plass i samme artikkel.

Børresen advarer mot permanent amerikansk tilstedeværelse, med marinekorpset i nord og kampfly på Rygge. Størstedelen av USAs styrker i dag er ekspedisjonære. Permanente treningsbaser i nord blir noe annet enn marinekorpsets kampavdelinger, som er organisert og utstyrt for raskt å flytte hit og dit etter behov. Det de mangler er ikke baser, men vintertrening. USAs kampflystyrker er også ekspedisjonære i dag, og det er åpenbart at Rygge er aktuell som alternativ base, for påkommende tilfeller.

John Berg, major (R) forsvarsanalytiker

Tendensiøse gjengivelser

Debatten om pleiepenger, støtte til familier som pleier alvorlig syke barn, har offisielt fått karakter stryk, av kommentator Therese Sollien. Sollien ser ut til å tro at dette er en teoretisk diskusjon mellom desinteresserte, objektive debattanter. Men denne diskusjonen fant sted i den virkelige verden, på blodig alvor, og folk ble faktisk rammet av forslaget, knallhardt. Det var et forslag som ville snudd opp ned på deres hverdagsliv og mulighet til å pleie sine alvorlig syke barn.

Et av Arne Næss’ bud som Therese Sollien kommer med, er «unngå tendensiøse gjengivelser». Det kunne Sollien gjerne følge selv. Hun var ikke til stede i diskusjonen hun beskriver som tendensiøs og usaklig, og gjengir den uriktig.

Spørsmålet om Nordby Lunde selv hadde barn, hadde et annet meningsinnhold enn gjengitt. Kontekst mangler: Den falt i Stortingets vandrehall i en opphetet diskusjon. Ikke fra en talerstol eller i et TV-studio. I en diskusjon mellom en politiker og ofrene for politikken hun fremmet. Formuleringen om hvem som skulle holde barna deres i hånden, er også feil gjengitt. Foreldrenes formulering gjenga korrekt meningsinnholdet i Nordby Lundes utsagn.

Om man ikke kan ta til motmæle i litt hardt ordelag i kampens hete i en sak som dette, som utsatt forelder som forsvarer sin familie, da kan man det aldri. Det er lett å stå på utsiden og be folk om å oppføre seg når man ikke selv rammes av uretten. Det burde Aftenposten holde seg for god til.

Solfrid Lerbrekk, arbeid- og sosialpolitisk talsperson for SV

Arbeide lenger, sa du?

Statsministeren og NHO-direktøren sier at flere må i arbeid, flere må pensjoneres senere og at vi må minske ytelser til arbeidsledighetsstønad. Jeg er enig.

Arbeidsmiljøloven har en pensjonsalder på 72. Jeg ønsket å jobbe frem til da, men ble i 2017 tvunget ut. Loven er så svakt skrevet at arbeidsgivere kan gjøre som de vil. De må bare informere tillitsvalgte og ansatte, så kan de sette pensjonsalderen tilbake til 70 år. Det er ingen mulighet til å påvirke denne eneveldige avgjørelsen. Det er uforståelig at Regjeringen kunne fremme et så dårlig lovforslag.

Jeg forstår at politikk er mulighetenes kunst, men ikke at en så svak lov får passere. Det hadde vært bedre om pensjonsalderen ble stående på 70, til man fikk flertall for en faktisk endring og ikke bare smøre på et lag med sminke.

Jeg ser etter en jobb, deltid, vikariat eller fulltid. Det er masse jobber, alle frivillige. Ber man om én krone, så blir det helt stille. Vi som føler vi er sterke nok, burde få lov til å bli i jobben.

Klaus Bøckman

Historien gjentar seg

Norsk Presseforbunds styre skal nå behandle et forslag fra sin generalsekretær om å fjerne finansmannen Øystein Stray Spetalen som varamedlem i Pressens Faglige Utvalg (PFU).

Han er en av investorene i den nye nettavisen Resett.no, og angivelig bør han som representant for allmennheten i PFU ikke ha bindinger til mediene. Det er nettopp hans engasjement i høyreorienterte Resett.no som har utløst reaksjonen. Tidligere har han merkelig nok investert i Schibsted, Klassekampen og Dagbladet uten at noen har reagert.

Dette er et nytt eksempel på at representanter for hovedstrøm-pressen her i landet forsøker å stikke kjepper i hjulene for konkurrenter som går litt motstrøms i vinkling og stoffutvelgelse. Slik har det vært i mange årtier. I boken «Mitt hode på et fat» berettet sjefredaktør Christian Christensen hvordan han ble trakassert den første tiden i Oslo Redaktørforening, etter at Morgenbladet i 1963 var overtatt av Libertas - og dermed kom på kant med «det gode selskap».

Så får man håpe at historien gjentar seg også når det gjelder fortsettelsen. Da jeg ble medlem av Oslo Redaktørforening i 1978, var Christensen faktisk blitt formann der. Jeg håper at Norsk Presseforbund senker skuldrene, og at både Resett.no, den enda mer høyrevridde nettavisen Document.no - og gjerne også Steigan.no ytterst ute på venstresiden - etter hvert blir ansett som det de er; litt opprørske elementer som beriker i den norske medieverden.

Einar Aaraas, Nøtterøy