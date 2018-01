Øyvind Østerud baserer seg på dårlig forskning når han i Uviten-spalten 16. januar argumenterer for at urbanisering og det urbane leder til mer vold globalt. Denne myten har allerede ført til dårlig politikk i mange land.

Mindre vold - mer urbanitet

Først et raskt blikk på statistikken. For det første: Det er en negativ sammenheng mellom drapsrate og urbaniseringsgrad globalt. Jo flere som bor i by, jo færre mennesker blir drept.

For det andre: I de landene hvor det er høy drapsrate, er det ofte de rurale distriktene som har høyest drapsrate. Østerud nevner Mexico. Der er det åpenbart en skjevhet i retning rurale strøk når det gjelder drap i Mexico.

Det tredje poenget er at verden har blitt mye mindre voldelig – samtidig som den er blitt mye mer urban. Prosessene frem mot en fredeligere verden ble drevet frem fra byen. Her kan man blant annet se til Steven Pinker, Charles Tilly, og Norbert Elias for en inngående diskusjon.

Feilslått krig mot narkotika

Det er riktig at langt flere myrdes enn drepes i krig. Krig står kun for rundt 10 prosent av overlagte dødsfall. Men dette har altså ingenting med byen å gjøre.

Så hvorfor er myten om farlige byer så skadelig? Jo, fordi vi bruker det urbane og urbanisering som en syndebukk når de faktiske forklaringene på økt voldelighet blir ubehagelige.

I Mexico kalles det urban vold. Det egentlige problemet er en feilslått krig mot narkotika. I Honduras skylder man på byen og gjengene (Maras), selv om det er desperasjonen til lavere middelklasse som driver volden.

Økonomisk ulikhet

Det er én forklaring som utmerker seg som den klart beste for å forutsi vold globalt: økonomisk ulikhet. Ikke fattigdom, men forskjellen mellom fattig og rik.

Tenk noe så politisk betent som å hevde at økonomisk ulikhet er hovedproblemet! Da er det åpenbart mer komfortabelt å forholde seg til det truende urbane.

Problemet er at dersom man ser til urbanisering, vil man lete etter en løsning på et romlig problem.

Når man utformer politikk med romlige løsninger på sosiale utfordringer, vil man komme til kort. Og da ofte på en spektakulært dyr måte.

