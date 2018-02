Vær så snill, hør på meg! Bruk din samvittighet og vær klar over din intensjon før du fyrer avtrekkeren. Kanskje du finner en god del sannhet i det.

Det finnes noen få unge, slitne og frustrerte immigranter som har et mangfold av problemer de ikke finner løsninger på. Disse få individene er ute etter en rask vei for å komme vekk fra sine problemer og oppnå tilfredshet. Noen av dem drar for å krige i Syria, mens andre tar en bil og kjører over uskyldige mennesker. Eller tar en machete og hugger uskyldige, hvis eneste feil var at de møtte personen under et øyeblikk med aggresjon – og ofre har falt. Det ytre høyre i Europa har dratt nytte av det og har startet et aggressivt korstog.

Helt eller ekstremist

Den vanlige immigranten i gaten spør seg selv hvorfor han får skylden for hver forbrytelse som skjer og hvorfor han må unnskylde seg, mens den vanlige europeeren i gaten spør seg hvorfor deres barn må unngjelde for disse forbrytelsene.

Det stemmer at irakske barn døde av amerikanske våpen, men vi kan ikke løse feil med en annen feil og vi kan ikke rettferdiggjøre drap med drap.

Vil du være en helt foran dine overordnede eller en ekstremist foran menneskeheten? Vil du at dine foreldre skal være stolte av deg eller at din mor skal dø av sorg når du kommer hjem i en kiste? Og din far må unnskylde seg på direktesendt fjernsyn? Ikke alt som du tror er sant representerer den virkelige sannhet. Ikke alle snarveier fører deg frem til ditt mål.

Kilden til aggresjon

Jeg føler for din lidelse, men du må tenke på at kanskje frustrasjonen inni deg startet et annet sted: I din barndom, hjemme eller på skolen?

Kanskje din aggresjon kommer av at du vokste opp under voldelige forhold og ikke i kjærlighet og trygghet. Kanskje din far var flau over å omfavne din mor foran deg, men kunne slå henne foran deg. Kanskje du prøvde vold og frykten inni deg forsvant. Noe av det vokste inne i deg og overbeviste deg om at vold var den enkleste veien for å løse uenigheter. Kanskje din aggresjon kommer av at du var på utkikk etter en jobb i ditt hjemland, men ikke fikk det grunnet korrupsjon. Eller at din sjef på jobben ødela deg. Eller at en politimann siktet på deg med sitt våpen. Kanskje elsket du en jente, men du kunne ikke være sammen med henne. Kanskje du risikerte ditt liv over havet for å nå Europa, men fikk avslag på din asylsøknad.

Frustrasjon over det fremmede

Jeg forstår deg, det ukjente er vanskelig og alt er forskjellig fra det du er vant til. Kulturen, klimaet, maten og hvordan man behandler hverandre.

Jeg kjenner på hvilket press du er under grunnet reisen, kanskje noen europeere ikke forstår deg eller behandler deg rasistisk? Ja, det finnes rasisme og misforståelser, ingen av oss er engler og ingen er bedre enn en annen.

Vær forsiktig, ikke legg lokk over tekannen som koker, den vil sprenges av trykket. Åpne lokket, innse at det finnes årsaker til din aggresjon. Hvis du ikke vet hva årsaken til din aggresjon er, kan det føre til at du blir et enkelt mål for dem som vil overbevise deg om hva du er sint på eller deprimert over.

Den personen vil ikke hjelpe deg med å løse dine problemer, fordi han ikke vil at du skal forstå. Døden han velger for deg, vil bringe inn et millionoverskudd.

Den som elsker deg, dytter deg ikke i døden. Vær så snill, tro meg, det finnes ikke en sak i denne verden som fortjener at du dør for den. Det finnes så mye som du fortjener å leve for.

I utgangspunktet har vi ikke valgt familien, troen eller nasjonen vi tilhører.

Hva er den vanlige immigrantens skyld i dine handlinger? De vil få gjennomgå av rasismen som kommer med dine handlinger. Hva godt skal den handlinger føre til? Forestill deg en mor blant dine ofre, som etterlater seg et barn, som tar deg i hånden og spør hvorfor han må leve uten sin mor? Klarer du å se ham i øyene og si at religion har gitt deg ordre om å drepe?

Søk godhet

I ditt øyeblikk med aggresjon, så tenkte du ikke på noe av dette. Vær ærlig, tror du at du skal få 72 kvinner i ditt paradis som belønning?

Spør deg selv, hvorfor de sender deg og ikke drar selv. Istedenfor å gi deg et utenlandsstipend, så får du et pass til døden. For disse er du som en fyrstikk, som blir brukt en gang, for så å bli kastet.

Steve Jobs med sitt syriske opphav sa: «We're here to put a dent in the universe. Otherwise why else even be here?»

Ethvert menneske har en rettighet å leve hvor en vil. Eneste kriteriet er at man følger lovene, forstår rettighetene og respekterer friheten. Dyrker du glede, så vil du innhøste glede. Jorden er fylt av gode mennesker, vær ditt eget forbilde når du starter fra null og oppnår suksess. Kjemp enda engang. Enhver innvandrer går gjennom harde tider. Ikke gi opp, veien er lang, enden av veien er kjærlighet og trygghet. Vær på utkikk etter godheten i ditt hjerte og du vil finne det.

Legg fra deg pistolen på gulvet, da!