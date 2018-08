Det er fint å oppleve at man som bruker blir tatt på alvor når man gir en tilbakemelding på og kritiserer et tilbud, slik jeg gjorde om svømmeopplæring 27. juli. Jeg stusser imidlertid fortsatt på at det å lære å flyte på rygg skal være en forutsetning for å bli en dyktig svømmer. Ikke alle kan flyte på rygg, men blir likevel gode svømmere. Eksempler er enkelte svømmere som har deltatt i OL.

Jeg reagerer på Sara Åsatuns kommentar 31. juli: «Du kan putte ditt eget og andres liv i fare om du ikke kan flyte på rygg. Trinnene er helt nødvendig».

Det er feil, og skremselspropaganda. Det er uansvarlig ikke å lære barn som ikke klarer å flyte på rygg å svømme. Det er å sette deres liv i fare.

Savner vitenskapelig belegg

Jeg klarer heller ikke å finne vitenskapelig belegg for påstanden om at alle barn har lettest for først å lære crawl. Barn er forskjellige, og svømmeopplæringen burde derfor være mer fleksibel.

Åsatun sier «Om du ikke er fornøyd med fremgangen til barnet ditt, er det også din oppgave som forelder å hjelpe barnet ditt å komme videre». Hun er ikke den eneste svømmeinstruktøren som uttrykker denne typen (moraliserende) utsagn. Mange foreldre er mye i basseng med barna utenom kurs, og terper på det instruktørene ber om, uten at det skaper fremdrift. Ikke alle kan gjøre dette, på grunn av vannskrekk, sykdom, eller at de ikke kan svømme.

Klandrer foreldrene

Foreldre sender barn på kurs fordi de vil det beste for barna sine. Svømmeinstruktører har lite ambisjoner på egne vegne når de klandrer foreldre for at barn ikke lærer å svømme når de er på deres kurs én gang i uken i 2–4 år.

Barn kan lære å svømme om de får god opplæring og trening en gang i uken over lengre tid. Det er skoler og andre kurs som raskt lærer barn å svømme.

Jeg er nysgjerrig på hvilke vitenskapelige undersøkelser Norges Svømmeforbund legger til grunn for sitt standardiserte opplegg for alle barn, inkludert de som ikke har svømming som sport.

Svømmekurs er livsviktig, fordi Oslo-skolen ikke har tilbud som lærer barn å svømme.