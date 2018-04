Professorene Benedikte M. Høgberg, Thorbjørn Knutsen og Bernt Hagtvet har refset sine studenter. De har fått motbør. Dagens studenter er åpenbart fantastisk flinke.

Visstnok hører vi om matematikklærere i videregående skole som forteller at deres elever knapt nok behersker elementære regneoperasjoner. Simon Malkenes og andre forsøker å fortelle oss at noe er galt. Vi kjenner til lærere som bruker læremateriell fra grunnskolen for at deres elever i videregående ikke skal falle fra.

Vi har studenter som ikke klarer å gjøre seg forstått skriftlig. De kan bestille en øl på en engelsk pub, men behersker ikke språket godt nok til å lese læreboken. Det gjør ingenting, ifølge alle regler og forskrifter er de kvalifiserte. Har du kommet inn på skolen eller studiet, er du kompetent!

Alle kommer inn

Per tok enkleste form for matematikk på videregående. Læreren ga ham karakteren 2. Han behersker de elementære regneartene, men får problemer med deling og multiplikasjon om det er mange siffer i tallene.

Hadde Per fått 1, ville det vært stryk. Det ville skapt problemer både for Per og skolen.

Gitt at han fikk minst like god karakter i de andre fagene på vitnemålet, er Per kvalifisert til å søke høyere utdanning. Teoretisk sett. Han kan da se på poenggrensene til samordna opptak. Det han finner er at ordet «alle» går igjen for svært mange studieprogrammer. Det betyr at alle som søker kommer inn, også Per.

Per søker og kommer inn på et bachelorstudium i økonomi. Her vil Per, i det aller første faget, helt i starten av studiet, møte formler som dette:

Det klarer ikke Per – og ingen andre med hans bakgrunn. Da jeg presenterte dette «caset» på et seminar for lektorer, lo forsamlingen.

Pers teoretiske sjanse

La oss akseptere at lektorene så det som umulig at Per ville klare oppgaven. Men likevel, er det ikke bra at vi gir Per en sjanse, selv om den er aldri så teoretisk? På andre områder, som i idrett og i næringslivet setter vi krav, men da er det jo viktig at utdanning er et sted der «alle skal med».

La oss være positive. Per kan, som andre studenter, jobbe med faget og han får anledning til å gjøre det godt på eksamen. I teorien.

Selvfølgelig kunne vi på forhånd sagt at Per, og hans likesinnede, ville feile med 100 % sannsynlighet. Men det sier vi ikke! Da får vi kritikk for å være nedlatende til egne studenter. Alle skal få mulighet til å lykkes.

Prinsippet er så viktig at vi aksepterer at Per kaster bort ett år av sin tid, og at han har fått et stort studielån uten noen oppside. Det verste er at det godt kan tenkes at han føler seg som en taper etter nederlaget. Det skal han ikke gjøre, vi kan trøste ham med at alle andre med samme bakgrunn også feilet.

Begrepet «student»

Nå kunne en nok ha satt opptakskrav til studiet, for eksempel ut fra hva som kreves for å gjennomføre, men det har det ikke vært anledning til. Dessuten ville det vært forferdelig å frata Per muligheten til å lykkes. I tillegg er det kjekt for institusjonene at en fyller opp ledige studieplasser.

I den debatten vi har hatt, har mange vært ute og fortalt hvor flinke studenter de har. Det er flott. Ikke alle er som Per. Problemet er at begrepet «student» ikke er entydig. Sannsynligvis har alle rett, både de som kritiserer studentenes kunnskaper og arbeidsvaner og de som forteller at de aldri har hatt bedre studenter.

Men når professorer på studier der en må ha toppkarakterer for å komme inn, bruker dette for å si noe om studenter generelt, blir det som å uttale at det står bra til med nordmenns skiferdigheter – se bare på hva vi fikk til i OL.