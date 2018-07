Noen ganger blir man overrasket av kontroversielle utspill fra kjente politikere. Det vekker et naturlig engasjement blant politisk bevisste mennesker, avhengig av tema, vinkling og kilde.

Ytringsfriheten er fundamentet for demokratiet, og det skal være stor takhøyde i den politiske meningsutveksling.

Privat

Det forekommer også at det er delte meninger rundt kontroversielle temaer innad i et politisk parti.

Dette kan trygt sies å være tilfelle om oppfatningen av USAs president, Donald Trump.

Noe overraskende for undertegnede var det at stortingsrepresentantene Christian Tybring-Gjedde og Per-Willy Amundsen fra Fremskrittspartiet mener at prosessen mellom Trump og Nord-Koreas leder, Kim Jong-un, kvalifiserer til Nobels fredspris for Trump.

Dette utspillet har naturlig nok fått stor oppmerksomhet i mediene.

Faksimile TV 2

Jeg har derfor som tillitsvalgt i Frp behov for å understreke at denne nominasjonen må stå for stortingsrepresentantene Tybring-Gjedde og Amundsen sine personlige standpunkter. Denne saken har meg bekjent ikke vært behandlet i partiets organer.

Jeg har altså ikke sympati for forslaget om å nominere Donald Trump til Nobels fredspris.