Forsvarsdebatten sporer av | John Berg

Norge går mot en strukturell ubalanse andre NATO-land unngår. Vi feil- og overinvesterer i prestisjeprosjekter og får ikke råd til et balansert forsvar. Hvis vi når NATOs to-prosentsmål vil det hjelpe en del. Men ikke nok. Listen over investeringer drevet av sektorinteresser og prestisje er lang:

Sjøforsvaret

Oksøy- og Alta-klasse minerydderne og Skjold-klassen kystkorvetter ble lansert som verdensledende og sikre eksportsuksesser. Det ble aldri eksportert et eneste fartøy. Operativ levetid blir kort og kostnadene nær doblet. Skjold ble igangsatt da forgjengeren, Hauk-klassen, ennå hadde minst 12 års levetid igjen. Hauk-ene endte som Nigeria-båter.

I fregattsaken ville vi ikke samarbeide med tyskere og nederlendere og gikk for en mini-Aegis hovedteknologi der vi ble eneste bruker. Nansen-klassen har bare en fjerdedel av den luftvern missil-kapasitet som er vanlig på slike fartøyer. Vi ble rådet til å gå for tre gode fartøyer som vi ville kunne drifte, men valgte fem svake hvorav vi knapt drifter fire. Kostnadene ble doblet.

Luftforsvaret

Hvis vi fullfører kjøpet av 52 F-35, blir vi trolig det NATO-land som bruker størst andel av forsvarsbudsjettene på kampfly i 30–40 år fremover Hvis vi fullfører kjøpet av 52 F-35, blir vi trolig det NATO-land som bruker størst andel av forsvarsbudsjettene på kampfly i 30–40 år fremover , på bekostning av alt annet. F-35 koster det dobbelte av forespeilet. Infrastruktur og innføring ble underkommunisert. Tross advarsler skjøv vi lenge foran oss at konsentrasjonen på Ørland krever et svimlende dyrt luftvern, spesielt fordi vi vil måtte forsvare flystasjonen mot ballistiske missiler.

Vi skifter ut våre Orion maritime overvåkingsfly med dyre Poseidon, mens tyskerne vil fly Orion til 2035. Vi kan produsere nok flytid med tre Poseidon, men kjøper fem, og må enten gjennomføre en meget kostbar utvidelse av driftsrammen eller bare utnytte ca. 60 prosent av potensialet. I tillegg kommer de håpløst forsinkede og kostbare NH90 maritime helikoptrene, store grunninvesteringer i Kongsbergs NSM og JSM sjø- og landmålsmissiler, og annet. Alt dette har sin pris:

Store mangler

Man begrunner investeringene med at de er «strategiske», uten å gå særlig inn på hva strategisk betyr i vår sammenheng. Det mest strategiske våpensystemet, ved at det skaper forebyggende usikkerhet for en aktør som måtte vurdere et høyteknologisk angrep, er nye ubåter. Her forkastet vi svenskenes nyskapende A26 og kjørte «konkurranse» mellom en ikke-eksisterende fransk ubåt og tyskernes noe gamle Type 212A i ny versjon, som vant. Dette er et lovende prosjekt, men vi får bare råd til fire fartøyer, mens behovet er minst seks.

En underlegen småstats beste kort er informasjonsoverlegenhet. Norsk etterretning er i verdensklasse, men på taktisk nivå kreves førerløse oppklaringsdroner. Norge er blant NATOs dårligste, til tross for at vårt svære og vanskelige terreng i nord formelig roper etter droner.

Like viktig er kapasitet til å utnytte informasjonen til å sette inn de riktige styrkene på riktig sted, tidsnok. Det krever en stor taktisk helikopterstyrke. Igjen innebærer vårt terreng i nord at vi burde være en ledende småstat på slik kapasitet. Vi er blant de dårligste i NATO og dårligst i Norden.

Ingen utholdenhet

Vi står foran viktige investeringer i landforsvaret i nord og vil trolig nå NATOs mål om en brigade, men med alvorlige svakheter som for lite avdelingsluftvern og kritisk mangel på helikoptre og droner. Like viktig er at styrkene vil forbli altfor små, og konsekvensen er nesten ingen utholdenhet. Hæren har behov for minst en rask mobiliserbar brigade og noen bataljons- og kompanigrupper. Her råder den mest øredøvende taushet. Igjen: Vi har ikke råd.

«Strategisk» forsvar?

Hovedbegrunnelsen for de «strategiske» ressursene er faren for et russisk fremstøt utover i Atlanterhavet og inn i Finnmark og Troms, for å etablere en «bastion» foran basene på Kolahalvøya. Vi må oppfylle våre forpliktelser og kunne yte nok motstand til at NATO, og spesielt USA, velger å gripe inn. Her undervurderer man dramatisk hvor viktig Nord-Atlanteren og norske etterretningstjenester er for USAs egeninteresser. USA har ikke råd til å miste disse områdene og tjenestene, dels fordi de er så viktige, men også fordi ettergivenhet her vil være et signal som vil gi USA farlige problemer andre steder i verden.

Russerne er profesjonelle analytikere og forstår dette. Hvis de skulle komme til at de vil være tjent med å rokke ved stabiliteten i nord, vil de mest sannsynlig velge hybrid-krig. Det er den form for krig vi forbereder oss minst på. John Berg, major (R) forsvarsanalytiker

