Filmen Skjelvet har utløst en debatt om Oslo kan bli utsatt for jordskjelv som medfører ødeleggelser og tap av liv. Dette er svært lite sannsynlig, men store deler av Oslo ligger på bløt leire og vi må leve med at våre bygg vibrerer og rister.

Både Norges Geotekniske Institutt (NGI) og Oslo kommune mottar ofte henvendelser om rystelser og vibrasjoner, enten om de oppleves som sjenerende eller om de kan skade boliger. De fleste slike vibrasjoner er ufarlige og kommer fra anleggsarbeid, sprengninger og tungtransport. Men også jordskjelv av mindre styrke kan gi vibrasjoner.

Oslos grunnforhold er dominert av bløt leire over fjell. Dybden varierer svært mye, fra flere titalls meter til fast fjell i dagen. Slike grunnforhold forsterker vibrasjoner betydelig.

Plagsom vibrasjon er ikke farlig

Mennesker er meget følsomme for vibrasjoner. Forskjellen mellom de laveste vibrasjoner vi kan oppfatte og de vi opplever som sjenerende er svært liten. En undersøkelse blant beboere som var utsatt for vibrasjoner viste at allerede for så små vibrasjoner at de akkurat er følbare for mennesker, er det ca. 10 prosent som opplever dette som plagsomt.

For lyd og støy er bildet annerledes. Det trengs vesentlig høyere lydnivåer enn høreterskelen for at vi mennesker skal oppleve lyden som plagsom.

Vibrasjoner som oppfattes som plagsomme er likevel ikke farlig for mennesker, bygninger eller andre konstruksjoner. I arbeidsmiljøsammenheng er grenseverdiene for vibrasjoner mange ganger høyere enn de grenseverdier som gjelder for vibrasjoner fra samferdsel i boliger. Bygninger tåler også langt høyere vibrasjonsverdier enn hva mennesker synes er komfortabelt.

Rystelser i byområder er normalt

I Skandinavia har mange områder bløte grunnforhold. Det betyr at vibrasjoner som genereres av jernbane, tunge lastebiler eller anleggsvirksomhet ofte gir svingninger i bakken, som kan bre seg over lange avstander.

Også på berggrunn kan vibrasjoner oppleves som sjenerende, da oftest i forbindelse med sprengningsarbeider. I Norsk Standard for vibrasjoner fra anleggsvirksomhet er det satt grenseverdier for vibrasjoner fra sprengning for å beskytte bygninger mot skader.

Å sprenge så forsiktig at man unngår vibrasjoner som oppleves som sjenerende vil imidlertid forsinke fremdriften vesentlig, og dermed bli svært fordyrende. Det er derfor mer regelen enn unntaket at nærliggende beboere klager på vibrasjoner fra sprengning ved store utbyggingsprosjekter, selv om grenseverdiene overholdes.

Byer må leve og utvikle seg. Det er ikke til å unngå at det i større byer alltid vil foregå anleggsvirksomhet på flere steder. Trikk, T-bane og tog øker fremkommelighet og reduserer miljøpåvirkning. Tiltak mot vibrasjoner er svært komplisert og kostbart, og i mange tilfeller ikke engang mulig.

Norsk Standard gir grenseverdier for vibrasjoner fra samferdsel og anleggsvirksomhet for å beskytte bebyggelse mot skader, og beboere mot store ulemper. Men beboere må tåle at det å bo i tettsteder på bløt grunn kan være en rystende opplevelse.

Følg og delta i debatten hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter