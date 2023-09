Mer lærerstyrt lesing i skolen

Nå handler lesing mer om hva den enkelte har lyst til å lese. Ikke hva den enkelte burde lese.

Publisert: 21.09.2023 20:00

Vi lærere skal legge til rette for læring og utvikling. Elevene skal oppleve mestring og mening, og de skal utfordres i passe doser.

Det kan oppleves slitsomt. Læring og utvikling skjer som kjent sjelden helt uten motstand.

Fra august 2024 blir retten til elevmedvirkning lovfestet. Samtidig er det en kjensgjerning at det å velge minste motstands vei ligger latent i de fleste av oss, også barna.

Det begynner å glippe

Den andre leseopplæringen trer i kraft når elevene har tilegnet seg grunnleggende leseferdigheter, gjerne rundt 8-9-årsalder.

Med gode intensjoner – og retten til medvirkning høyt løftet – handler nå lesingen mer om hva den enkelte har lyst til å lese, enn hva den enkelte burde lese. Et tenkt eksempel:

Det er mandag morgen. 5. trinn har lesekvart. 21 barnehoder er fordypet i hver sin bok. Syv jenter og to gutter leser en type skjønnlitterær bok. Resten – to jenter og ti gutter – leser andre ting.

Én av disse er Per. Per bruker tiden til å bla i tegneserier og faktabøker – eller han er en tur på biblioteket og bytter bok. Det blir mye vandring, blaing, titting på bilder – og litt lesing her og der.

Dette har Per gjort mer eller mindre i 15 minutter – fem dager i uken – i snart tre år.

For hver dag som går, øker skillet mellom de sterke og de svake leserne.

Rett sjanger

Elever som velger å lese skjønnlitteratur på papir, gjør det best i arbeid med alle fag. En magisk formel, ifølge Anne Mangen ved Universitetet i Stavanger (2020).

Dette er tydelig tale. Gjennom dyplesing utvikles evnen til å fokusere over tid, til kritisk tenkning og refleksjon. Ordforrådet øker. Man lærer å lese på et stadig høyere nivå.

Faktabøker har ofte korte tekstbolker og mye bilder. Språket er kortfattet og informativt. Man kan lese litt her og der uten at det går på bekostning av forståelsen. Man leser for å lære.

Tegneserier har korte, ofte ufullstendige setninger. Fokuset rettes mot bildene. De store bokstavene gjør ordgjenkjenningen vanskelig. Det er ikke store bokstaver man møter senere – så hvorfor bruke så mye tid på dem?

Øvelse gjør mester

Det er vesentlig at hvert barn får tilstrekkelig tid til å mestre hver fase i leseutviklingen, ellers vil utviklingen stagnere (Spear-Swerling og Sternberg, gjengitt av Mørk og Moløkken).

Nok øvelse på rett nivå er veien å gå.

Det hevdes at man må ha lest 50 bøker for å bli en habil leser. Da gjelder det å komme i gang. Sørg for rett bok til rett elev – og at boken leses.

Stø kurs

Leseferdighetene i norsk skole går nedover. Graden av elevmedvirkning øker. Kanskje er det de svakeste som betaler prisen?

Det er skolens oppgave å legge til rette for at elevene utfordres i passe doser, å oppmuntre – og anerkjenne at det kan oppleves slitsomt.

De fleste barn har gode forutsetninger for å bli funksjonelle lesere. Sløser vi med tiden deres, begrenser vi også deres mulighet til å delta i samfunnet.

Leseutvikling kommer ikke av seg selv. Det er en jobb som må gjøres, og gevinsten er stor om jobben gjøres tidlig.