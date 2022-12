«Olav, vi er glad i deg!»

Bård Skaar Viken Kommersiell direktør

Audun Solberg Redaktør avis og forlag

19 minutter siden

det hjelper lite å lage en god avis om den ikke kommer frem til abonnentene. Olav Sandbakkens innlegg er en påminnelse om at vi kan bli enda bedre, skriver Bård Skaar Viken og Audun Solberg.

Aftenposten svarer på kritikken.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her

I debattinnlegget «Vi fikk noen fine tiår sammen, Aftenposten og jeg. Men min naive kjærlighet var ikke gjengjeldt», 29. november, forteller Olav Sandbakken om flere negative opplevelser i forbindelse med sitt abonnement på Aftenposten. Til slutt valgte han å si opp avisen. Det synes vi er leit.

Å levere papiraviser til over 100.000 abonnenter er en krevende logistikkøvelse. Vi skulle ønske vi kunne garantere at alle fikk avisen sin levert på riktig dør eller i riktig postkasse alltid. Men dessverre skjer det feil hver eneste dag. Og noen ganger rammer feilene de samme abonnentene flere ganger.

Da er det ekstra viktig at vi gir gode svar når vi blir kontaktet og følger opp slik at feilene blir rettet. I Olav Sandbakkens tilfelle har vi åpenbart ikke gjort en god nok jobb. Det beklager vi.

Selv om de fleste abonnenter får avisen sin og de fleste som tar kontakt med oss får gode svar, er det en fattig trøst for dem som ikke gjør det. Vi skal gjøre det vi kan for å bli enda bedre.

For dette vet vi: Det stemmer ikke at vi ikke bryr oss om Olav Sandbakken, slik han har fått inntrykk av. Abonnentene er ryggraden vår. Det er takket være dem vi har økonomi til å levere all den journalistikken han beskriver er «av ypperste klasse». Gode kommentarer, analyser og kronikker, avsløringer, oppdateringer og featurereportasjer, fra Norge og verden, er det vi lever for – og av.

Aftenposten har hatt en sterk digital vekst de siste årene, men det innebærer ikke at vi tenker at det ikke er så farlig med papiravisen. Vi har Norges største papiravis, og med den posisjonen følger det noen helt selvsagte forventninger: Vårt mål med avisen er å gi innsikt og oversikt med et redigert og prioritert utvalg av det beste fra Aftenpostens redaksjon. Hver dag. Men det hjelper lite å lage en god avis om den ikke kommer frem til abonnentene. Olav Sandbakkens innlegg er en påminnelse om at vi kan bli enda bedre.

Vi håper at Olav vil gi kjærligheten en ny sjanse. Og at roen igjen kan senke seg i heimen når han vil ha fred til å nyte Aftenposten. Det er vårt ønske og mål. For en ting er sikkert: Vi er oppriktig glad i ham. Og i alle dem som abonnerer på Aftenposten.