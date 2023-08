For enkelt om krafthandel og utenlandskabler

LO vil prioritere utbygging av det innenlandske strømnettet, skriver Are Tomasgard. Avbildet er strømledninger på Ski. Vis mer

Det er ingen automatikk i at flere utenlandskabler er bra for krafthandelen og norsk økonomi.

I en kronikk i Aftenposten 18. juli stiller professor ved Norges Handelshøyskole Lars Sørgard, som ledet Energikommisjonen, spørsmål om det var riktig å avslå konsesjon til ny mellomlandskabel til Skottland. Han mener at flere utenlandskabler vil gi økt krafthandel og bedre ressursutnyttelse, mer stabile priser og redusert behov for naturødeleggende kraftutbygging.

Landsorganisasjonen i Norge (LO) er ikke negativ til handel, heller ikke med kraft. Vi vil likevel advare mot å basere vurderingen av nye konsesjonssøknader på Sørgards analyse. Den bygger på en forenklet forståelse av de økonomiske konsekvensene av nye utenlandskabler og hvordan kraftsystemet og kraftmarkedet fungerer.

Regulering og fysiske realiteter

Det er ikke slik at regulering – som at kraften til enhver tid skal flyte til området med høyest pris – trumfer de fysiske realitetene. Kraft flyter minste motstands vei. Eksempelvis vil kraften nord for Sogn og Dovre lettere flyte nordover til områder med lav pris enn sørover til områder med høy pris. Mellom årsakene er Fardal-Ørskog-kabelen og det sterke transmisjonsnettet på svensk side.

På same måte har nedleggingen av kjernekraftverket Ringhals 1 i Sverige og etableringen av tysklandskabelen og englandskabelen skapt problemer for flyten over den viktige Hasle-forbindelsen. Det har gitt vedvarende høyere priser i Sør-Norge enn i Midt- og Sør-Sverige.

Nye utenlandskabler vil – avhengig av hvor de etableres – kunne skape eller forsterke slik flaskehalsproblematikk. Det kan føre til redusert handel, både mellom norske prisområder og mellom Norge og andre land.

Nye utenlandsforbindelser ser vi i utgangspunktet på som uaktuelt

Flere mellomlandforbindelser vil heller ikke fjerne problemene med innestengt kraft og store prisvariasjoner. Innestengt kraft og lave priser forbundet med det skyldes at det innenlandske kraftnettet er for dårlig til at vi kan koble på nytt forbruk, eventuelt transportere kraft mellom norske prisområder. Videre skyldes det at høy import ofte forekommer i perioder hvor prisene allerede er lave på grunn av stor egenproduksjon av uregulerbar kraft.

Flere utenlandskabler kan forsterke disse problemene: Økt import kan lede til at mer av vår uregulerbare produksjon går til spille og til flere timer med (for) lave priser. Økt eksport kan gi større press på effektbalansen og flere og høyere pristopper i høylastperioder. Det vil føre til behov for mer effektutbygging og mer nett. På samme måte som etablering av ny produksjon, krever det naturinngrep.

En større kake å dele?

Til slutt er det ikke slik at større inntekter fra krafthandel nødvendigvis vil gi en større kake å dele ut til strømstøtte og andre velferdsordninger. Mye av kraftproduksjonen er prissikret for at eierne skal få stabile utbytter, og økte kraftinntekter kan bli spist opp av at det offentliges egne kostnader til strøm og nettleie øker. I tillegg vil en vesentlig del av de økte eksportinntektene komme som flaskehalsinntekter. Disse står ikke staten fritt til å tilbakeføre til sluttbrukerne eller disponere til mer velferd.

Det kan ikke legges til grunn at flere utenlandskabler i seg selv er bra for krafthandelen og norsk økonomi. Neste gang nye utenlandsforbindelser skal vurderes, er LOs råd derfor å innta et mer nyansert utgangspunkt enn Sørgard.

LO vil prioritere utbygging av det innenlandske strømnettet. Det er nødvendig for å sikre at kraftressursene forblir et konkurransefortrinn for norske arbeidsplasser og husholdninger og for at vi skal nå klimamålene. Nye utenlandsforbindelser ser vi i utgangspunktet på som uaktuelt, med mindre de erstatter eksisterende forbindelser som nå går mot slutten av sin levetid.