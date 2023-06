Hvorfor ble brannen i Grensen 17 så voldsom?

Vi ser ukentlig branner som sprer seg utover den enheten den startet i. Dette er en sterk indikasjon på byggefeil, skriver Håkon Winterseth om brannen i Grensen 17.

Byggeregelverket må endres. Det kan spare samfunnet for lidelse og milliarder.

For oss som jobber med bygningsmessig brannsikkerhet, er det ikke overraskende at denne typen branner blir vanskelige å håndtere for brannvesenet.

Dette er det vi kaller et «skorsteinsbygg». De kjennetegnes blant annet ved at de har yttervegger i mur og innvendige vegger, etasjeskiller og bæring i treverk. Når slike byggverk brenner, er det innvendig disse brenner intenst, med yttervegger i mur som danner en «skorstein».

Når treverket innvendig brenner opp, blir ytterveggen ustabil, og man kan risikere nedfall.

Skorsteinsbygg er kjent for sine mange hulrom. Blant annet er lufting mot yttervegg viktig for å hindre fuktproblemer.

Ikke krav til uavhengig kontroll

Det er utarbeidet egne anvisninger basert på erfaring og forskning for hvordan man skal utføre brannskiller i denne typen byggverk. Dette skal hindre at en liten brann blir stor.

I byggeregelverket er det definert noen viktige og kritiske områder. Det settes krav til uavhengig kontroll innenfor både prosjekteringen og utførelsen av disse områdene. Dette har vært krav siden 2010.

To områder som defineres som viktigere enn brann, er våtrom og lufttetthet

Dessverre bestemte politikerne at brannsikkerhet ikke skulle ha krav til uavhengig kontroll på utførelsen. Det er med andre ord ingen som sjekker om bygget blir oppført som påkrevet.

I tillegg er det ingen krav til uavhengig kontroll av hverken brannalarm, ledesystem eller slokkeanlegg. To områder som da defineres som viktigere enn brann, er våtrom og lufttetthet.

Ofte byggefeil

Det at utførelsen av brannskiller på slike byggverk ikke kontrolleres, er et stort problem som bransjen har varslet om lenge. Vi mener bestemt at byggeregelverket må endres slik at også utførelsen av blant annet brannskiller blir kontrollert. Av erfaring vet vi at det ofte er byggefeil på disse.

På skorsteinsbygg kan brannskiller være ekstra kompliserte, og derfor vil kontroll av utførelsen være ekstra viktig.

Når vi ser at det oppstår en brann på en takterrasse i Grensen 17 og denne sprer seg i hele etasjen, nedover i byggverket og utløser ustabilitet i ytterveggkonstruksjonene, er sannsynligheten for at det er betydelige branntekniske byggefeil, meget stor.

Tidlig oppdagelse av byggefeil vil spare samfunnet for lidelse og milliarder. Dødsfall vil kunne avverges. Vi har lenge kjempet for at kravene til kontroll av utførelse i byggeregelverket også må omfatte hele brannområdet.

Vi trenger en brannkommisjon

Vi har også tatt opp behovet for at branner etterforskes inn mot brudd på bygningsregelverket. Politiet etterforsker så godt som aldri brudd på bygningsregelverket. Byggefeil på brannområdet får dermed ingen konsekvenser.

Brannfaglig Fellesorganisasjon har gjennom de siste 15 årene overfor ulike regjeringer og statsråder foreslått en egen brannkommisjon (som Havarikommisjonen).

Alle mener at etablering av en brannkommisjon er en god idé, men ingen gjør noe.

Vi ser ukentlig branner som sprer seg utover den enheten den startet i. Dette er en sterk indikasjon på byggefeil.

Nå må politikerne komme på banen. Byggeregelverket må endres slik at også alle brannområder får krav til uavhengig kontroll.

For brannsikkerheten er vel viktig – er den ikke?