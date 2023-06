Uakseptabel risiko ved nakkemanipulasjon

Hensikten med mitt debattinnlegg i Aftenposten 26. mai var å vise at ett eller flere godt dokumenterte tilfeller av alvorlig skade (se Aftenposten 22. mai) er tilstrekkelig til å motbevise en påstand om at manipulasjonsbehandling av nakken er trygt.

I sitt tilsvar 5. juni innrømmer seniorforsker og kiropraktor Aleksander Chaibi at alvorlige bivirkninger kan forekomme, men påpeker at risikoen er svært lav. Han bagatelliserer risikoen ved å vise til at all medisinsk behandling innebærer en risiko for bivirkninger. Det har han rett i. Men det må være proporsjonalitet i alvorlighetsgrad mellom mulige bivirkninger og den tilstanden som skal behandles. Manipulasjon av nakken brukes ved plagsomme, men lite alvorlige tilstander som vanligvis går over av seg selv eller kan behandles med andre metoder. Da er muligheten for å utløse et hjerneslag en uakseptabel risiko å ta, selv om den er liten.

Finn Wisløff

professor emeritus dr.med., Universitetet i Oslo