Hva med et ungt perspektiv på Vega Scene?

Debattredaksjonen

Nå nettopp

Vi samler opp avisens kortinnlegg i spalten «Kort sagt». Her er dagens innlegg.

Debatt

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Det er trist å lese Per Christian Selmer-Anderssens anmeldelse av «Robin Faller». Hvorfor trekker han Oslos nyeste kulturhus ned i sølen? Andersen skriver blant annet: «Vega Scene har nå eksistert i snart fire år og har for det meste fått dårlige kritikker siden da.» Dette er direkte feil.

«Manning er fri» fikk terningkast 5 fra Aftenposten. «Dyrene i Afrika» fikk 4. Vega Scene co-produserte Transiteatrets «Tilstander av unntak» som fikk Heddapris og Osloprisen. «Eggs’n bakey» fikk fine omtaler i Dagsavisen, Subjekt og Dagbladet.

Vega Scene er en sjelden fugl i norsk teater. Et helt nytt scenehus som har spesialisert seg på å vise ny norsk og skandinavisk dramatikk. I tillegg har de et uttalt mål om å henvende seg til unge voksne, en målgruppe ingen av de andre scenene i Oslo klarer å nå i særlig grad. Det er et modig og prisverdig prosjekt, som de har lykkes med.

Så hvorfor finner Aftenpostens anmelder det så nødvendig å slakte Vega Scene? Jeg har ikke sett Robin Faller ennå, men opplever at denne anmeldelsen går mye lenger enn bare å gi dårlig skussmål. Det virker som at målet er å kunne skrive «her kommer enda en slakt».

Aftenposten håndplukker sine film- og TV-kritikere på bakgrunn av interessefelt når de skal anmelde. Bør ikke ungt, utradisjonelt og utfordrende teater behandles med samme respekt?

Jeg lurer om problemet er at Andersen ikke evner å ta ungdommens perspektiv. Jeg vil utfordre ham til å ta med seg et ungt menneske neste gang han skal anmelde noe på Vega Scene.

Guri Glans, skuespiller og undervisningsleder, Forstudium Teater