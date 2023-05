Bedre oppfølging av pasienter med store behov

01.06.2023 02:00

Regjeringen har i statsbudsjettet en historisk satsing på fastlegeordningen. Fra 1. mai styrket og endret vi også basistilskuddet slik at pasienter som trenger det mest, skal få bedre oppfølging.

Fastlege og spesialist i allmennmedisin Morten Munkvik er i Aftenposten 24. mai kritisk til endringen. Bakgrunnen for at regjeringen har innført pasienttilpasset basistilskudd, er at vi ønsker at pasienter som trenger det mest, skal få bedre oppfølging. Med endringen vil leger med relativt sett mange pasienter med store behov få bedre betalt. De kan dermed ha færre personer på sin liste eller ansette annet personell for å avlaste seg. Slik kan fastlegene få større mulighet til å kombinere legelivet med familietid og fritid. Det vet vi er svært viktig for mange.

Målet vårt er ikke lengre lister, slik noen sier. Målet vårt er lister som er tilpasset pasientenes behov og legenes ønsker. Siden omleggingen skjer samtidig med styrkingen av basistilskuddet, vil så godt som ingen leger tape inntekt på omleggingen. Økonomien i ordningen styrkes for å sikre stabilitet og god legedekning i hele landet.

Jeg er glad for at ekspertutvalget for allmennlegetjenesten også vurderer at innretningen på pasienttilpasset basistilskudd er et godt utgangspunkt og noe man kan videreutvikle.

Munkvik skriver at en fast lege over flere år reduserer sykelighet og dødelighet. Det er jeg helt enig i. Det er en av hovedgrunnene til at vi nå ruster opp fastlegeordningen. Regjeringen har startet arbeidet med en historisk satsing i statsbudsjettet. Men vi er ikke i mål. Jeg vil ta tydelige grep fremover for å gjøre fastlegeordningen bærekraftig og sikre at alle har en fastlege å gå til.

Ingvild Kjerkol, helse- og omsorgsminister (Ap)