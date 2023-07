Utdanningsdirektorotet

Eksamen i matematikk: en tragedie i tre akter.

Utdanningsdirektoratet (Udir) har tråkket på mine elever hele tre ganger på skriftlig eksamen i matematikk R1.

23. mai leveres det ut en eksamensoppgave fra Udir. Oppgaven er full av skrivefeil og mangler, og innholdet står til stryk. I tillegg til dette gjennomføres eksamen på feil måte. Elevene får ikke levere på ark de siste fire timene av eksamen. Her får Udir stryk for manglende kvalitetssikring.

Elevene ønsker å klage, men finner ingen informasjon om hvordan, tidsfrist eller konsekvens. Udir bruker 21 dager på å svare. Dette står også til stryk.

Tragediens første akt: Eksamensoppgaven

Det er ille nok å skulle opp til eksamen for første gang etter pandemien. Så møter de denne eksamenen. Jeg kan levende forestille meg at stressnivået hos elevene stiger til nye høyder.

Deler av eksamen er utenfor faget. En del av oppgavene er så «godt innpakket» at jeg har problemer med «å pakke dem ut».

I en praktisk oppgave skal det regnes ut tall som ikke har noen praktisk betydning eller mening. Det forvirrer kandidaten. Sentrale deler av læreplan mangler, og samme kompetanse testes flere ganger.

Alle hjelpemidler er tillatt i fire timer av eksamen, men her testes elevene i kunnskap som hører til tidligere år. Boken fra i fjor er på 500 sider. Det er krevende å huske detaljer og definisjoner derfra.

Eksamen er befengt med skrivefeil og mangler i oppgaver. Å utgi noe slikt til flere tusen elever er respektløst.

Se eksempler på feil i oppgaven her:

Tragediens andre akt: Gjennomføring av eksamen

Mine elever forventer, slik Udir har gitt beskjed om, at det er mulig å regne på papir og levere dette på eksamen. Etter en time med penn og papir på del 1 er beskjeden at papir ikke kan leveres på del 2. Denne varer i fire timer. Jeg regner med at mine elevers stressnivå nå er i ferd med å gå over til angst.

Jeg undres over at det er mulig. Kvalitetssikring av gjennomføring er Udirs ansvar.

Tragediens tredje akt: Klage på gjennomføring

Mine elever er i harnisk over eksamen og vil klage. Ingen finner svar på Udirs nettsider.

Etter 21 dager får elevene endelig svar på tre enkle spørsmål om hvordan man klager, tidsfrist som gjelder, og hvilken konsekvens en klage kan ha.

Klagefristen blir satt til 21. juni. Men plutselig endres dette til «i morgen klokken 12» for en samlet klage. Elevene får altså 19 timer på seg. Hvis ikke må det leveres en fyldig individuell klage. Dette er direkte rot fra direktoratet.

En av mine elever skriver til meg:

«Jeg hadde nettopp vært gjennom en eksamen der det både var problemer med selve gjennomføringen, formuleringen og oppgavene. Når det da i tillegg var veldig uklart og motsigende informasjon når det gjaldt klaging og konsekvenser av klaging, blir en allerede stressende situasjon mer stressende og fortvilende. Dette var min første eksamen, og jeg gruer meg allerede til eksamen neste år.»

Teppefall:

Utdanningsdirektoratet får vurdering i faget matematikk R1: Ikke bestått!