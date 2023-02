Hva er viktigst: klimakrisen eller fødselskrisen?

03.02.2023 01:00

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her

Kommentator Andreas Slettholm skriver i Aftenposten 24. januar om de synkende fødselstallene. Han viser til at Statistisk sentralbyrå har beregnet at befolkningen vil være halvert i 2200. På sikt vil nordmenn kunne dø ut. Slettholm mener likevel at frykten for dette er grunnløs, fordi blant annet innvandring bidrar til at befolkningen likevel vokser.

Nedgangen i fødselstallet er imidlertid et globalt og ikke et nasjonalt problem. Fra 1960 til 2015 falt det globale fødselstallet fra 5,0 til 2,4. Afrika er nå den eneste verdensdelen som fortsatt har et fødselstall over 2,1. Flytting av mennesker mellom verdensdelene påvirker ikke det globale fødselstallet. Det har kun betydning for folketallet i det landet de flytter fra, og det landet de flytter til.

Klimakrisen skyldes antagelig menneskelig aktivitet med økende og ubegrenset ressursbruk. Det viktigste en kvinne kan gjøre for å påvirke klimakrisen, er derfor å ikke få barn. Nedgangen i fødselstallet har mange årsaker som redusert fertilitet, men mange kvinner velger et barnløst liv for å redde verden.

Selv om en reduksjon i fødselstallet kan gjøre slutt på klimakrisen, vil dette også gjøre slutt på menneskeheten. Det er et demografisk paradoks at vi bruker enorme ressurser på klimakrisen, men ikke gjør noe med fødselskrisen. Hvilken av disse krisene er egentlig den viktigste?

Dag Bratlid, professor emeritus, barnelege