Underkommunisert antisemittisme

12.04.2023 03:00

Professor Torkel Brekke har nylig publisert boken «Ingen er uskyldig» om antisemittismen på venstresiden. Det jødiske miljøet i Norge ønsker å takke Brekke for at han våger å forske og skrive om et fenomen som ikke burde ha krevet mot. Fenomenet med den politiske antisemittismen er slett ikke nytt, men det er underkommunisert og bagatellisert. Flere er også i fornektelse.

I 2021 ble det gjort en studie (Leif Knutsen, Phd-student) med tittelen «Norske jøders holdninger til sammenheng mellom antisemittisme og politisk aktivisme om staten Israel». Den viser at nordmenn med jødisk identitet er like bekymret for antisemittismen fra venstresiden som de er for antisemittismen fra ytre høyre. Studien viser også at de generelle politiske holdningene blant jødene er omtrent som i den generelle norske befolkningen.

Vi håper boken ikke blir usynliggjort, men bidrar til debatt og erkjennelser. Aftenposten har for eksempel erkjent sin historiske antisemittisme for lenge siden. Klassekampen har ikke gjort det samme.

Ervin Kohn, forstander, Det Mosaiske Trossamfund