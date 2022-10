Jeg sier nei til et høyhusopprør nå. Det er for tidlig til å konkludere.

Magnus Ravlo Stokke Arkitektstudent

23. okt. 2022 19:00 Sist oppdatert nå nettopp

Argumentasjonen for at vi må utvikle byen videre og fortette er basert på en fremskriving om økte befolkningstall, forventet levealder og økonomisk vekst. Problemet er at vi ikke vet om disse tallene stemmer, skriver debattanten.

Jeg foreslår å vente og se. Trenger vi så mye volum som vi antar?

Sosiolog og skribent Kjetil Rolness etterlyser i Aftenposten 15. oktober et høyhusopprør. Som snart ferdig utdannet arkitekt tenker jeg at jeg sikkert ville være et velkomment tilskudd til høyhusopprøret. Ingenting er som litt faglig legitimitet blant høygaffelmobben, men da må jeg først se litt nærmere på hva opprøret egentlig innebærer.

London er omgitt av skog

Hvis man skal bygge mer på mindre areal, så blir det naturlig nok høyere. Det har jeg lært på Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO): volum = grunnflate x høyde. Hvis behovet for volum (bygg) er stort og arealet er lite, ja da blir høyden stor.

Dette testet jeg selv i et prosjekt hvor vi skulle utvikle området Torshovtoppen. Der vippet jeg kvartalet på høykant. Resultatet: Et hus på 45 etasjer med flott utsikt som nesten ikke beslagla noe areal på bakken.

Alternativet til høyhus og fortetting er såkalt sprawl (spredning). Det innebærer at man bygger byen utover. Dette fører til duplisering av infrastruktur, energitransport, vedlikehold og bilavhengighet. I tillegg har Oslo sine begrensninger i areal: fjorden på den ene siden og markagrensen på den andre.

Manhattan har vann rundt seg, og London er omgitt av skog. Det gir fortetting og høyde i midten. Og det er altså dette høyhusopprøret sier nei til.

Hvor skal vi bygge?

Det er lett å si nei til et middagsforslag, men det metter jo ingen mager at Rolness sier han ikke vil ha høyhus til middag. Hva skal vi da ha til middag? Hvor skal vi bygge? Det er det jeg ikke helt skjønner.

Rolness påpeker at «Oslo vokser, ja, men mindre enn vi inntil nylig trodde». Dette er viktig: For hvis vi skal bygge mer volum på samme areal, så må vi ha et reelt behov for mer bygg. Hvis ikke kan vi heller bygge om det vi allerede har.

Argumentasjonen for at vi må utvikle byen videre og fortette er basert på en fremskriving om økte befolkningstall, forventet levealder og økonomisk vekst. Problemet er at vi ikke vet om disse tallene stemmer. Fremskrivinger er øvelsen å gjette hvordan verden ser ut om 10, 20, 50 år. Det er naturligvis svært upresist.

Hvem hadde forutsett for halvannet år siden den situasjonen vi befinner oss i nå, med krig, energikrise og inflasjon? Hvordan kan man da basere plangrep i Oslo som vil sette evigvarende spor på byen, på rene antagelser knyttet til fremtidig vekst?

Et forslag er derfor å vente og se. Trenger vi så mye volum som vi antar?

20.000 hus rives hvert år

I Norge rives 20.000 hus hvert år. Vi har nok hus og bygninger. Hvis vi gjenbruker og fortsetter å utvikle disse fremfor konstant å rive og bygge nytt, så vil vi kunne dekke mange av byens behov.

Trenger noen større hovedkvarter i Oslo sentrum – bygg på en etasje eller to. Flere studentboliger? Bygg om gamle NRK til innovative shared-living-løsninger.

Jeg joiner ikke høyhusopprøret nå. Det er for uklart til å konkludere. Byplanhistorien viser at gårsdagens «denne løsning blir bra!» ofte ikke blir helt som man tror.

Så fremfor et ja eller nei til høyhus: Hva med å stille dette spørsmålet oftere: Hva er det vi har så sterk tro på i dag, som kanskje ikke er like gyldig i morgen?