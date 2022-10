Barn på anbud er et barnevern på avveie

Enhver familie er unik, og ethvert barn er unikt. Derfor er barnevern ikke egnet for stykkpris, anbud og konkurranseutsetting. Barn som sviktes av sine nærmeste, er avhengige av at samfunnet stiller opp.

Det kommersielle barnevernet har under Høyre-regjeringen fått en stadig større andel av det samlede tilbudet. Staten har de siste seks årene betalt 14 milliarder kroner for private institusjonsplasser, og prisen hos de kommersielle er mer enn doblet på fem år!

Solberg-regjeringen bestilte mange utredninger og rapporter. Det skal de ha. Ett av flere eksempler er Vista Analyse 2016/19 om bruken av private aktører i barnevernet, «Ansvar på avveie». I sum peker rapportene på mange forhold som viser svikt og muligheter for forbedring, uten at forrige regjering klarte å levere.

Målet om å sikre barns beste må nå bli noe annet enn vakre ord. Vi må kunne se på tvers av sektorer og ha et mangfold av verktøy for å gi ansatte i barnevernet den beste mulighet til å gi barna en ny hverdag. Tilbudene skal kunne tilpasses barnas utvikling, ikke ønsket om fortjeneste. Det kan fort bli «bukken og havresekken» som rår, hvor de kommersielle tjener mer på at barnas situasjon ikke blir til det bedre. Barn på anbud kan derfor ikke være en del av løsningen.

Det vil ta tid å få til den nødvendige omleggingen av barnevernet. I årene som kommer, skal det settes inn ressurser for å forsterke kvaliteten og øke helsehjelpen i barnevernet. De ideelle tilbyderne av barnevernstjenester, som ikke tar ut fortjeneste, skal dessuten få en større rolle med sine bidrag.

Det finnes heldigvis mange gode historier fra barnevernet, selv om de sjelden får oppmerksomhet. Tusener av dyktige ansatte, både i det private og i det offentlige, bidrar til det. En ny kurs er satt, og den bygges av en regjering som vil at fellesskapet tar ansvar for barnevernet, og at skattepenger brukes på barnevern – ikke på fortjenestemotiverte selskaper.

Ragnhild Male Hartviksen (Ap), stortingsrepresentant og medlem av familie- og kulturkomiteen