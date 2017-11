På oppdrag for National Geographic besøkte vi i 2009 de nordnorske fjordene for å filme og studere spekkhuggernes liv.

Spekkhuggere har et rykte på seg for å være livsfarlige rovdyr. Våre studier viste snarere at spekkhuggere er smarte og følsomme skapninger med et svært komplekst foringssystem og et sosialt hierarki som viser høy emosjonell intelligens.

Forelsket, fortryllet – og knust

Fascinert, forelsket og fortryllet over Lofotens uberørte undervannsverden dro vi hjem med minner som ikke bare forble levende, men som har ført oss tilbake til Norge på nytt og på nytt.

Disse fjordene har fått en spesiell plass i våre hjerter, og vi er derfor svært bekymret over at de norske regjeringspartiene Høyre og Fremskrittspartiet ønsker å tillate olje- og gassutvinning i disse sårbare havområdene.

Etter å ha jobbet som fotografer og biologer i nesten tre tiår, har vi vært førstehånds øyenvitner til de alvorlige konsekvensene av klimaendringene og miljøforringelsen de har medført.

Vi har sett hvordan urbefolkningen i polarsamfunn kjemper sitt livs kamp for å tilpasse seg et mer uforutsigbart klima. Våre hjerter ble knust da vi fikk se utsultede isbjørner som ikke er i stand til å jakte fordi isen har smeltet så altfor raskt.

I løpet av tiden som fotografer har vi også sett hvordan majestetiske, historiske og kolossale isbreer bokstavelig talt skrumper og sildrer vekk.

Paul Nicklen / National Geographic

Urørte - med god grunn

Det siste vi ønsker er å se den samme miljøforringelsen av økosystemer, biologisk mangfold og lokalsamfunn i ditt land.

Forskningen viser uten tvil at oljeproduksjon bidrar til å forsterke klimaendringene. Lokalt utgjør oljeutvinning på den smale kontinentalsokkelen utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja også en utfordring med tanke på oljesøl og uhellsutslipp.

Oljeutvinning i dette sårbare området kan føre til store negative konsekvenser for økosystemene og utgjør derfor en altfor stor risiko.

I mer enn 20 år har oljeindustrien forsøkt å få tilgang til områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Likevel er områdene forblitt urørt, og det med god grunn.

Paul Nicklen / National Geographic

Oppretthold Norges omdømme, Solberg

Nå ber vi statsministeren om å opprettholde Norges omdømme som et av verdens mest moderne og miljøvennlige land som kan vise vei til en mer bærekraftig og etisk fremtid.

Den norske regjeringen har et internasjonalt ansvar for å beskytte og bevare dette unike området og dets sårbare økosystemer – både for oss og for fremtidige generasjoner.