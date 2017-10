I helgen ble vi konfrontert med bilder av politi som slår og skyter gummikuler mot sivilbefolkningen i Catalonia. Det er anslått at så mange som 700 er blitt skadet som følge av tumultene med politiet.

Siv Dolmen

Volden er et svar på at regionalregjeringen i Catalonia har gjennomført en grunnlovsstridig folkeavstemning. Slik eskalasjon er uforsvarlig i dagens Europa, men tyder på at makthaverne på både regionalt og nasjonalt nivå har sviktet.

Gateslagsmålene vi så søndag, er et resultat av flere år med eskalerende kniving mellom den konservative regjeringen i Spania og den nasjonalistiske regionalregjeringen i Catalonia.

Trusler om politiaksjoner, arrestasjoner av folkevalgte, trusler om å gjennomføre ulovlige folkeavstemninger: Alt dette har bidratt til at situasjonen er så spent at det nå brukes gummikuler og tåregass for å stoppe en folkeavstemning.

Den katalanske lederen, Carles Puidgemont, la til grunn at resultatet av folkeavstemningen skulle medføre en erklæring om katalansk løsrivelse fra Spania.

Meningsmålinger viste at 70 prosent av katalanerne ønsket mulighet til å delta i en folkeavstemning om regionens framtidige status, men så få som 40 prosent deltok i søndagens avstemning. Det kan tyde på at folk var redde for volden ved stemmelokalene, men det kan også finnes mange i Catalonia som ikke ønsker en folkeavstemning på disse vilkårene.

Å forsøke å gjennomføre folkeavstemningen til tross for at den er erklært ulovlig av spansk høyesterett, har gjort at det nå dannes enda hardere fronter i spørsmålet om Catalonias fremtid. De som har mest å tape på det, er i første rekke katalanerne selv, men også resten av Spanias befolkning.

Løsningen finnes rundt forhandlingsbordet

I 2005 var det mulighet for å redefinere Catalonias rolle i Spania. Nyvalgt spansk statsminister, José Luis Rodríguez Zapatero, støttet tanken om en grunnlovsendring som ga mer autonomi til Spanias regioner, men sanerte siden et grunnlovsforslag fra Barcelona. Da Zapatero siden mistet makten til fordel for Mariano Rajoy, lederen for det konservative Folkepartiet (PP), som stemte mot de sanerte endringsforslagene, ble frontene steilere.

Catalonia ligger i hjertet av Europa, og regionen går ingen lys fremtid i møte hvis den vinner mer autonomi gjennom konfrontasjon. Målet må være en fremforhandlet løsning, som er akseptabel for både Catalonia og regjeringen i Madrid.

Alle taper på vold og konfrontasjon

En grunnlovsstridig folkeavstemning er blitt gjennomført, og politiet har brukt vold for å stenge valglokaler og få folk bort fra stemmelokalene. Alle involverte taper på dette. Konfliktnivået gjør det enda vanskeligere å møtes rundt forhandlingsbordet.

At Catalonia går på tvers av den spanske grunnloven, reduserer støtten deres i hele landet og i resten av Europa. Volden utøvd av spansk politi vil på sin side sette dype spor i Catalonias befolkning.

Resultatet blir en fastlåst konflikt uten vinnere. Det er et tap for Catalonia, Spania og Europa.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter