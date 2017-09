Nisjemagasinet Bistandsaktuelt kunne 11. september melde at norsk bistand går til organisasjoner der ledelsen mottar superlønninger.

Det groveste eksempelet er World Wildlife Foundation (WWF) i USA, der toppsjefen tar ut åtte millioner kroner årlig i lønn og godtgjørelser. Selv om WWF er lønnsledende, er de ikke enestående.

Andre penger

Organisasjonen selv holder fast ved at de norske bidragene til organisasjonen på ingen måte bidrar til topplønningene – slikt har de andre penger til. Bistandspengene går ifølge pressekontakt Christopher Conner til «spesifikke prosjekter».

Andreas C. Halse er tidligere leder i Sosialistisk Ungdom. I dag jobber han med faglige rettigheter og internasjonal politikk som daglig leder i Svenssonstiftelsen.

Dette forsvaret gir kanskje mening rent regnskapsteknisk, men i realiteten sier det seg selv at den totale omsetningen kan bidra til å legitimere slike lønninger overfor et styre.

Uansett vil norske bidrag gjennom organisasjonen kunne frigi midler, som igjen kan brukes til blant annet lønn.

Selv uten disse innvendingene ville man stått igjen med forklaringen om at det er donasjoner fra enkeltpersoner, gitt eksplisitt for å bidra til veldedige formål, som hovedsakelig står for millionlønningene.

Jeg må innrømme at jeg er i tvil om hardt pressede amerikanske skattebetalere er komfortable med dét.

Sett stopp

At deler av den internasjonale bistandsbransjen drives av nøyaktig det samme jaget etter karrière, penger og status som andre bransjer er hverken noen nyhet eller spesielt overraskende. Det betyr imidlertid ikke at vi trenger å bidra til å fremme de samme karrièrene med norske skattepenger.

Hele valgkampen har flere partier, med SV og Rødt i spissen, kjørt en offensiv kampanje for å hindre at skattepenger havner i lommen på enkeltpersoner som driver kommersielle velferdstilbud. Det samme prinsippet burde naturligvis gjelde for bistandsbransjen.

Audun Lysbakken har allerede sagt at han ønsker å få venstresiden og KrF til å gå sammen i saker der man deler grunnsyn, og har til og med pekt på bistand som et naturlig område å gå sammen. Jeg foreslår at man starter med et forslag om at norske bistandspenger ikke lenger skal gå til organisasjoner med ledere som tjener mer enn vår egen statsminister.

Ukultur og grådighet

Om dette i det hele tatt vil føre til noen form for refleksjon rundt egne privilegier på toppen i bistandsbransjen, tviler jeg sterkt på. Mennesker har en sterk evne til å rettferdiggjøre egne privilegier.

At dette også gjelder når man holder tilbake millionbeløp fra veldedige formål for å kunne betale superlønninger er åpenbart. Likevel kan vi fint la ukultur være ukultur og grådighet være grådighet.

Det blir nok av ting å bruke norske skattepenger på fremover. Å lønne amerikanske pamper bør definitivt ikke være blant de tingene.