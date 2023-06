Fornorskning, plaster og Paracet

Det er godt å være norsk. Må jeg være same i tillegg? Og kven også? spør Elin Hesjevik.

Hva skal nordmannen i meg gjøre for å rette opp uretten som samen og kvenen i meg har vært utsatt for?

09.06.2023 20:00

Å være liten er ikke enkelt. De andre er større enn deg. De kan trumfe gjennom viljen sin uten å bry seg med hva du ønsker. Livet blir vanskelig hvis de store er seg selv nok. Derfor håper vi alltid at de også skal ha øye for de små.

Fornorskningspolitikken bød på det motsatte. Det var ikke plass til minoritetenes språk og kultur. Samer og kvener, skogfinner og norskfinner, alle skulle assimileres inn i den norske kulturen.

I skoleinstruksen fra 1898 sto det at lærerne skulle passe på at samiske og kvenske elever ikke brukte morsmålet sitt. Ikke engang i skolegården fikk de bruke sitt eget språk.

Heldigvis fantes det lærere som trosset det, men dessverre var det altfor mange som lojalt fulgte instruksen. Konsekvensen av det lever vi med i dag, 125 år senere. Jeg snakker hverken samisk eller kvensk. Og jeg er ikke alene.

Av blandet blod

Trøsten er at det er godt å være norsk. Det er så godt at jeg mang en gang har spurt meg selv om jeg ikke kan være fornøyd med det. Må jeg være same i tillegg? Og kven også?

Men etter hvert som jeg er blitt eldre, har jeg følt det sterkere og sterkere, at jo, forfedrene mine er med meg. Jeg er av blandet blod, og jeg er stolt av det.

Det har vært så mye skam. Det er gjort så mye urett. Vi trenger forsoning. Vi trenger å gå videre. Fremover. Sammen. Derfor forsones jeg med meg selv. Jeg tar meg selv i hånden og lar samen, kvenen og nordmannen forsones. De er alle en del av meg, derfor føles det helt rett å starte der.

Det er en fin start, men hva nå? Hvor går veien videre? Hva skal nordmannen i meg gjøre for å rette opp uretten som samen og kvenen har vært utsatt for?

Jeg har allerede gjort mye, hvisker nordmannen meg i øret. Tenk bare på Sametinget.

Sametinget har jobbet for samene i over 30 år. De har vært dyktige, fått til mye. Men som alltid når skadeomfanget er stort, må det prioriteres hvor kreftene skal settes inn. Hvem som skal få førstehjelp. Det er kanskje derfor det er så store forskjeller oss samer imellom.

En uviktig same?

Noen er trygge i språk og kultur. De kommer fra områder der språket ikke har hoppet over generasjoner. De drar på seg koften med den største selvfølgelighet. Søljer og sjal festes med letthet.

Selv er jeg er mer usikker. Ingen har lært meg hvordan det egentlig skal gjøres. Dessuten er jeg fullstendig tonedøv når det kommer til språk. Jeg kommer ikke til å lære hverken samisk eller kvensk.

Kanskje er jeg en uviktig same? Kanskje er det viktigst at støtten og rettighetene når dem som oppfyller alle kravene i utgangspunktet. De som ikke gjør noe feil når de setter på sjalet. De som kaller koften ved dens rette navn, gákti. De som kan språket. Kanskje bør jeg nøye meg med å være norsk?

Da ropes det plutselig høyt i kor. Jeg kan høre at stemmene kommer innenfra. Det er samen og kvenen. Dette vil de ikke ha noe av.

De har helt rett. Fornorskingen har vært suksessfull, men det er for tidlig å erklære pasienten død. De lever begge to, både samen og kvenen. Gi oss plaster og Paracet, så er vi snart på beina igjen, sier de. Vi trenger ikke hjerte-lunge-redning, for hjertet slår fortsatt. Hardt og taktfast.

De har rett. Vi må være ferdige med å skamme oss over at tidligere generasjoner lot seg fornorske. De hadde ikke noe valg. Det har jeg. Jeg kan velge. Jeg velger å ta med meg samen videre. Når vi gjør det, da åpnes døren for barn og barnebarn, slik at også de kan melde seg inn i samemanntallet. Slik at også de kan ha en stemme.

De hadde ikke noe valg. Det har jeg. Jeg kan velge.

Plass til alle

Og hva med kvenen i meg? Skal han også være med på ferden? Han er jo nærmest for en fremmed å regne, der han har sittet i skjul og ikke gitt seg til kjenne. Jeg visste ikke at han var der før ganske nylig.

Han kremter iltert, og da kjenner jeg at også han er en viktig del av meg, for også jeg er ilter innimellom. Vi kommer til å bli gode venner, bare vi blir litt bedre kjent, mumler jeg. Han er ikke fornøyd med det, det kjenner jeg helt tydelig. Ikke så rart, kanskje, for han har ikke fått mye plass og oppmerksomhet fra meg og heller ikke fra storsamfunnet. Kvenen i meg har vært et hittebarn med få rettigheter.

Hør her, sier jeg til meg selv, og jeg merker at både nordmannen, samen og kvenen lytter. Selvfølgelig er det plass til mange kulturer i samme land. Hvorfor skulle det ikke være det, når det er plass til flere kulturer i én og samme person? Jeg er norsk, men ikke bare det. Jeg er også same, født og oppvokst i Sápmi. Og jammen meg er jeg kven også. Tre stammer møtes i meg.

Kvenen i meg har vært et hittebarn med få rettigheter

Landet vårt er stort og rikt. Og i dette landet er det plass til oss alle. Det var ikke bra da nordmannen i meg tok all plass. Det er ikke bra om samen tar over den posisjonen. Det må være plass til alle tre.

Stor eller liten, vi er likeverdige. Vi skal alle ha plass til kulturen vår. Vi skal alle ha plass til næringsutøvelse. Det gjør landet vårt bedre å leve i. Det blir ikke trangere. Det blir rausere.