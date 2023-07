Forsvaret trenger faktabaserte beslutninger

Professor Paal Sigurd Hilde mener jeg skjønnmaler situasjonen i Forsvaret når det gjelder styring og kontroll, i mitt tilsvar til ham 5. juli. Her trengs hverken skjønnmaling eller svartmaling, men faktabaserte beslutninger om veien videre.

Hilde peker på uttalelser fra ledelsen i Forsvarsdepartementet om at styringen skal bedres. Vi på Forsvarets forskningsinstitutt ser selvsagt også problemområder og utfordringer i styringen og ressursbruken i forsvarssektoren. Men at det er rom for forbedring av styringen, er ikke det samme som at «Forsvaret nesten ikke har kontroll over noe som helst», som Hilde uttalte i en artikkel i Aftenposten i 26. juni.

Hilde nevner at Riksrevisjonen kritiserer Forsvaret for ikke å tette hull innenfor blant annet ammunisjon og reservedeler, og å ikke ha sikre nok IKT-systemer. Dette er utfordringer Forsvarets forskningsinstitutt også har pekt på en rekke ganger. Men dersom vi må vente til Forsvaret har tettet alle hull i sin beredskap og gjennomført alle styringsreformer før vi kan øke forsvarsbudsjettet, må vi dessverre vente lenge.

Sverre Kvalvik

Forskningssjef for forsvarsøkonomi, Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)