Hvordan få kjernekraft til å se dyrt ut

06.07.2023 02:00

«If you torture the data long enough, it will confess to anything», sa nobelprisvinner i økonomi Ronald Coase. Fem forskere ved Universitetet i Oslo og Universitetet i Tromsø strekker seg usedvanlig langt for å vise at kjernekraft er ulønnsomt, ikke bare i Norge, men i hele Europa.

Ifølge Norges vassdrags- og energidirektorat og Det internasjonale energibyrået er kjernekraft billigere enn havvind. Det ignorerer forskerne. I stedet velger de data fra Lazard, som forutsetter at alle fremtidige kjernekraftverk kommer til å koste like mye som verdens dyreste kjernekraftverk, Vogtle i USA. Vogtle ble fem ganger så dyrt som tidligere kjernekraftverk i Vesten og fire ganger så dyrt som det nye kraftverket i Emiratene.

De viser til at britene har utlyst bunnfast havvind på Hornsea 3 til 60 øre/kWh, men unnlater å nevne at utbyggeren allerede har gitt opp å levere til den prisen. Flytende havvind er enda dyrere: Utsira Nord ventes å koste dobbelt så mye som Finlands nye kjernekraftverk, men vil lage mindre strøm.

Forskerne hevder «vi treng uavhengig forsking». Vi etterspør det samme.

Håvard Kristiansen og Jonny Hesthammer i Norsk Kjernekraft