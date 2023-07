Virkelige kjernekraftreaktorer

Historikeren Lars Borgersrud gir seg ikke. I Aftenposten 14. juli rykker han tilbake til 1953 med et utsagn fra admiral Rickover om «papirreaktorer» versus «virkelige reaktorer». Jeg antar at Borgersrud er kjent med at virkelige reaktorer driver i dag hundrevis av krigsfartøyer. Oslo har nylig hatt besøk av ett av disse. Men dette er ikke mitt poeng.

Ingen påstår at kjernekraft for elektristetsproduksjon er billig. Men hva er alternativet for å skaffe tilstrekkelig stabil elektristetsproduksjon når solen ikke skinner og vinden ikke blåser, eller at vannmagasinene nesten er tomme etter en ekstrem tørkesommer? Hvor mye norsk natur skal ødelegges for vindturbiner?

Bernhard Skaali,

Fysisk institutt, Universitetet i Oslo