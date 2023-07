Vi trenger en likestillingspolitikk også for menn

Likestillingsarbeidet har i stor grad vært drevet frem av kvinner og minoriteter.

Mange har diskutert menn og likestilling i sommer. Psykologistudenten Adam Njå sparket diskusjonen i gang med en kronikk på NRK Ytring, og etterpå har debatten foregått både i avisspalter og på sosiale medier.

I debatten kan det virke som at noen mener menn er et problem for likestillingen, mens andre mener likestilling er et problem for menn. Begge disse historiene har et begrensende syn på menn, og menn blir stereotypier i stedet for mennesker med mangfoldige evner og muligheter. Både mellom menn – og i hver mann – finnes det et mye større spenn. Menn er ikke bare alfahanner, menn er ikke bare biologiske kropper, menn er ikke bare vinnere eller bare tapere.

Kommer dårligere ut

Siden Mannsutvalget ble oppnevnt i august i fjor, har vi fordypet oss i hvordan grupper av gutter og menn kommer dårligere ut i utdanning, arbeidsliv, helse, familieliv og samfunnsliv.

En del grupper av menn har utfordringer som vi ville anerkjent som likestillingsutfordringer hvis det rammet kvinner. Vi vet at menn i gjennomsnitt lever kortere enn kvinner. Kjønnsforskjellene er størst blant de fattigste i befolkningen.

De aller fleste av foreldrene som ikke ser barna sine etter et samlivsbrudd, er menn. Gutter er overrepresentert i gruppen av elever med lave karakterer i skolen, og underrepresentert blant de med gode karakterer. En del mannsdominerte arbeidsplasser legger dårlig til rette for at menn skal være likestilte omsorgspersoner.

Må være politisk vilje

Jeg håper at Lubna Jaffery som ny kultur- og likestillingsminister ser hvilket engasjement disse spørsmålene vekker. Når vi i Mannsutvalget leverer vår sluttrapport i mars, forventer jeg at forslagene våre til tiltak blir fulgt opp med politisk vilje. Det er et åpenbart behov for at gutter og menns problemer tas alvorlig av politiske aktører.

En av årsakene til at menn havner i likestillingens blindsone, er at likestillingsarbeidet i stor grad vært drevet frem av kvinner og minoriteter, og har fokusert på menns makt. Menn har vært normen som andre har målt seg opp imot. En slagside er at menn, og menns likestillingsutfordringer, ikke er blitt tatt alvorlig.

Må utvide forståelsen av hva likestilling er

Likestilling for menn er ikke noe grunnleggende annet enn likestilling for kvinner eller minoriteter. Det dreier seg om lik rett til utdanning, arbeid, familieliv og deltagelse i politikk og samfunnsliv. Det dreier seg om å slippe å bli utsatt for vold og tvang, diskriminering, marginalisering og utestengning, men også like livssjanser og lik mulighet til å være jevnbyrdig.

Likestilling for menn innebærer ikke å frata kvinner eller andre grupper rettigheter til fordel for menn. Det dreier seg om å utvide forståelsen av hva likestilling er, og hvem som omfattes av den.

Det må ikke bli oppfattet som noe suspekt å snakke om menns rettigheter. Vi er alle tjent med å ta samfunnsproblemer på alvor, også når det er gutter og menn som rammes hardest.

Jeg skal ikke forskuttere hvilke nye grep Mannsutvalget vil foreslå, men jeg vil si dette: Menn har en plass i likestillingspolitikken, og det må ikke være skamfullt å snakke menns sak. Vi trenger flere menn på banen, og vi trenger politisk vilje til å ta menns utfordringer på alvor.