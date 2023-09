Grenseløs undertrykkelse

De voldelige demonstrasjonene i Bergen, der to grupperinger av norsk-eritreere sto mot hverandre, fikk professor Torkel Brekke til å stille spørsmålet i Aftenposten om hvorfor konflikter i andre land i liten grad «importeres» til Norge.

Denne spørsmålsstillingen er dessverre ikke egnet til å gi noe godt svar på hva som er bakgrunnen for voldsbruken som utspilte seg.

Brekke fremstår uvitende om at eritreiske myndigheter utsetter eritreere i Norge for det som i internasjonal forskningslitteratur nå omtales som transnasjonal undertrykking. Dette skjer primært i form av inndriving av en «diaspora-skatt» gjennom ulike former for press og trusler og ved infiltrering av eksilorganisasjoner.

Jeg har ikke tilstrekkelig kjennskap til de eritreiske eksilmiljøene i Norge til å kunne fastslå hvem som er hvem blant de som deltok i opptøyene i Bergen. Men det er dette som er det alvorlige bakteppet.

Begrepet «konfliktimport» usynliggjør det viktige aspektet at det er én sterk part som undertrykker en svak. Transnasjonal undertrykking utøves av mange autoritære regimer. Undertrykkingen de utsetter egne innbyggere for, flyttes ut over landets grenser og inn i andre land.

Formålet er å utvide undertrykkingen til å omfatte eksilmiljøene som oppholder seg der. Dette er et globalt fenomen.

Proba samfunnsanalyse har i to rapporter beskrevet metodene som brukes. Det har vært over 700 voldshandlinger globalt siden 2014. Trusler, trakassering og diskreditering, særlig på digitale medier, brukes i utstrakt grad. Diasporagruppene er nærmest forsvarsløse mot represalier rettet mot familiemedlemmer i hjemlandet.

Vi kjenner pr. i dag ikke fullt ut omfang og konsekvenser av transnasjonal undertrykking. Det er likevel klart at transnasjonal undertrykking utgjør alvorlige menneskerettighetsbrudd og overgrep.

Det er et tankekors at Norge og andre asylland så langt ikke klarer å gi disse flyktninggruppene tilstrekkelig vern mot de autoritære myndighetene som de søker beskyttelse mot.

Jens Plahte,

Forsker og prosjektleder,

Proba samfunnsanalyse