Norges samarbeidspolitikk må innta en tydeligere posisjon mot Kinas menneskerettighetsbrudd.

Utenriksdepartementet fortsetter å støtte Norsk senter for menneskerettigheters samarbeid med akademia i Kina. Det er svært problematisk.

Kinas president Xi Jinping har greid kunststykket å forverre Kinas bunnplassering på akademiske rettigheter og menneskerettigheter generelt. Oppdateringen av loven om kontraspionasje 1. juli 2023 gir det kinesiske kommunistpartiet enda mer makt til kontroll av organisasjoner, forskere og akademikere. Norges samarbeidspolitikk må innta en tydeligere posisjon mot Kinas menneskerettighetsbrudd.

Kan gjøre vondt verre

Kinesisk akademia er langt fra fritt. Samarbeid med kinesiske partnere gir begrensede muligheter til å inkludere deltagere i menneskerettighetsdiskurs i Kina. Deltagerne opplever tettere overvåking enn andre fagområder fordi regimet ser samarbeidet som ytre påvirkning. Fordelene ved samarbeidet er dermed minimale, og betydelige fremskritt på menneskerettighetsområdet har vist seg umulig gjennom slike partnerskap.

Samarbeidet kan til og med gjøre vondt verre fordi det krever kompromisser. Kritikk og humanitært arbeid ofres ofte til fordel for gode forhold til kinesiske akademikere og myndigheter. Dette svekker Norges evne til å støtte dem som kjemper for frihet og rettferdighet i Kina.

Dessuten ofres selve integriteten til akademisk frihet. Kommunistpartiet i Kina kan bruke Norsk senter for menneskerettigheter, som er en anerkjent partner, til å pynte seg på den nasjonale scenen. Samtidig undertrykker partiet akademikere som uttrykker frie meninger.

Regimet er blitt mer motstandsdyktig mot såkalte «vestlige» verdier, inkludert menneskerettigheter. De tilpasser retorikken for å unngå internasjonal kritikk å opprettholde undertrykkelse. FNs og demokratiske lands påvirkning svekkes.

Alvorlige spørsmål om Norges troverdighet

Nå må vi erkjenne at Kinas ettpartisystem er selve grunnårsaken til svake menneskerettigheter i landet, ikke bare «en kontekst». Ved å opprettholde samarbeidet uten å kreve politiske reformer, legitimerer Norge indirekte dette autoritære systemet.

Er det hele bare et spill for galleriet?

Dessverre har Norsk senter for menneskerettigheter vært fraværende og lite hjelpsom mot Kinas menneskerettighetsbrudd. Det virker som om Norge kun ønsker å fremme menneskerettigheter, uten å risikere å irritere noen til det punktet hvor de slutter å kjøpe norsk laks. Dette reiser alvorlige spørsmål om Norges troverdighet. Er det hele bare et spill for galleriet?

Vårt forslag om å begrense samarbeidet med kinesisk akademia handler om å unngå at Kina får enda et kort på hånden, i form av legitimitet og debattferdigheter. Ved å ta en tydeligere posisjon mot Kinas menneskerettighetsbrudd, sender vi et klart signal om at Norge ikke vil bidra til å legitimere og styrke et undertrykkende regime.

En slik prinsippfast tilnærming, sammen med andre demokratiske land, kan være mer effektiv for å fremme positive endringer i Kina og verden.