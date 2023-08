Byråkratiet tar overhånd: Leger tvinges til dobbeltutdanning

Kort sagt, tirsdag 1. august.

130 leger har varslet søksmål mot staten. De har tatt legeutdannelse i Danmark og gjennomført dansk turnus (klinisk basisutdannelse – KBU). Nå ønsker de å fortsette sin spesialisering i Norge.

I stedet for sømløs overgang og videre spesialisering, møtes de med beskjed om å søke lis-1 (lege i spesialisering) og gjennomføre denne før de kan fortsette med spesialiseringen sin. Dette er problematisk, for det er altfor få lis-1-stillinger. Kun 48 prosent av søkerne våren 2022 fikk tilbudt stilling. Det fremstår derfor dobbelt urimelig å tvinge leger inn i en kø for å få en kompetanse de allerede har.

Legenes spesialistutdanning ble reformert i perioden fra 2012 til 2019. Målet med reformen var å skape raskere og strømlinjede forløp av høyere kvalitet. Reformen medførte endring av autorisasjonsnivå for nyutdannede norske leger. Endringen har betydning for de 60 prosent av norske leger som utdannes i utlandet.

Størst betydning har den for de danskutdannede legene som tvinges til dobbeltutdanning i en presset lis-1-ordning.

Helsedirektoratet mener KBU hører til grunnutdanning, mens lis-1 hører til spesialistutdanning. Det er, dersom man ser på innholdet, en sannhet med store modifikasjoner. KBU ga tidligere fullt innpass for turnus. De faglige endringene er små. Helsedirektoratets forklaring fremstår derfor som byråkratisk vrangvilje uten faglig grunnlag eller samfunnsnytte. Direktoratet har endret et autorisasjonsnivå uten å ta hensyn til legene som er utdannet i for eksempel Danmark og allerede har fullført en god, og lis-1-tilsvarende, tjeneste.

Helseministeren fikk i 2022 i oppdrag å utrede en lovendring for å avhjelpe dette. Det er nå utsatt til en gang i 2023. Jeg ber nå Helsedirektoratet om fortgang i utredningen. Med søksmålet fra 130 leger håper jeg direktoratet innser at det ikke er noe faglig belegg for å tvinge leger med gjennomført KBU gjennom lis-1. Det er et tap for alle parter.

Anders Dyreborg Nielsen.

lege i spesialisering i geriatri,

klinikktillitsvalgt, Yngre legers forening, medisinsk klinikk, Oslo universitetssykehus