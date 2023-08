Debatt Lærere Fremsnakking løser ikke lærerkrisen Mobbing. Fravær. Kjedsomhet. Vold og trusler. Dette er utfordringer vi ikke kan fremsnakke oss ut av.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her

Fremsnakk presenteres stadig som løsning på lærerkrisen, og det snakkes om å «lokke» studenter til lærerutdanningene.

Man kan ikke se bort fra at de som skal «lokkes», nettopp er ferdig med 13 års skolegang. I likhet med lærerne kjenner de skolehverdagen og -systemet fra innsiden.

Viktige lærerstemmer har lenge forsøkt å gi et reelt innblikk i den faktiske barnehage- og skolehverdagen. Hverdagen de beskriver, er også hverdagen til mange av barna og elevene.

All fremsnakk i verden kan ikke dekke over det faktum at elevene, som jo er de som søker seg til høyere utdanning, selv ser og kjenner virkningene av det samme miljøet på egen kropp og i eget sinn.

Ser man på hva elevene selv formidler om egen skolehverdag, bør det være åpenbart at det ikke er lærernes betraktninger om arbeidshverdagen som er problemet:

I tillegg vet vi at mange befinner seg i et utrygt skolemiljø med høy forekomst av vold og trusler. Innvirkningene kan være like alvorlige og skadelige uavhengig av om de selv blir direkte utsatt eller ikke. Dette er utfordringer vi ikke kan fremsnakke oss ut av.

Det er gratis å peke på lærerne

Rekrutteringsutfordringene bortforklares med «negativt mediefokus» og ved å peke på lærerne selv og deres fagforeninger. Dette flytter oppmerksomheten fra der den virkelig må være: Lærerne må sikres et forsvarlig arbeidsmiljø og vernes mot uheldige arbeidsbelastninger.

Dette er et arbeidsgiveransvar, som også faller på styrende politikere.

Som tillitsvalgt er ansvaret mitt å jobbe for at medlemmene mine skal ha gode lønns- og arbeidsvilkår, og at de kan være trygge når de går på jobb. De som er eller vurderer å bli lærerstudenter, skal kunne føle seg trygg på at de vil ha en sterk fagforening i ryggen, som ikke vil akseptere at de står i en helseskadelig arbeidsbelastning.

Det ligger ikke til tillitsvervet mitt å drive reklame- og rekrutteringskampanjer på vegne av arbeidsgiver. Det betyr ikke at vi ikke skal snakke om alle de gode sidene ved læreryrket. Det betyr imidlertid at jeg ikke vil akseptere at strutsepolitikk og ansvarsfraskrivelse får fortsette. Det er lettvint hele tiden å peke på lærerne. Gratis er det også. Men det bidrar ikke til å løse utfordringene.

Skolemiljø er vevd sammen med arbeidsmiljø

Elevene uttrykker tydelig hvor skoen trykker. De trenger lærere som har tid og kapasitet til å se dem. Lærerne i barnehager og skoler er også krystallklare: Arbeidspresset og -belastningen er for stor til å klare å følge opp alle.

Barnehage- og skolemiljøet er tett vevd sammen med lærernes arbeidsmiljø. Ved å gjøre nødvendige grep for å bedre lærernes arbeidssituasjon, og dermed endre barna og elevens opplevelse av barnehageårene og egen skolegang, vil også flere motiveres til selv å bli lærere.

Forhåpentlig kan det da bli mindre snakk om hvordan lærerne skal «lokkes» tilbake, og mer om hvordan læreryrket er blitt et naturlig førstevalg for mange, mange flere.

Teksten er en bearbeidet versjon av et innlegg i Utdanningsnytt 26. juli.