Svartmaling av storsatsing

Publisert: 25.08.2023 03:00

Byrådet vil at nye barnehager i Oslo skal være i kommunal eller ideell regi. Den siste uken har Civita-sjef Kristin Clemet og Venstres Guri Melby forsøkt å vri dette til at byrådet har brukt hundrevis av millioner på å kjøpe opp private barnehager. Det stemmer bare ikke.

Vi har ikke kjøpt opp eksisterende private barnehager. I noen tilfeller kjøper kommunen areal fra utbyggere der dette er regulert til barnehage i tilknytning til boligprosjekter. Det er viktig for at kommunen skal kunne sikre at enda flere skal få barnehageplass i nærheten av der de bor. Det er på langt nær det samme som å ta over private barnehager for å gjøre dem kommunale.

Realiteten er at vi har gjennomført en storslått styrking av Oslos barnehager. Det står i tydelig kontrast til det forrige Høyre-styrte byrådet. Da de ble stemt ut fra byrådskontorene i 2015, sto 5500 barn utenfor barnehagefellesskapet i Oslo.

Vi har tatt en rekke grep for å endre dette, og satsingen vår har gitt resultater. For første gang i historien går over 90 prosent av barna mellom ett og fem år i Oslo i barnehagen. Flere får også plass i den barnehagen de ønsker, og mange får tilbud om plass før de har rett til det.

SV, AP og MDG viser gang på gang at vi prioriterer barnehage i våre budsjetter, og det vil vi fortsette å satse på. Det er jeg stolt av.

Sunniva Holmås Eidsvoll (SV)