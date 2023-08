Klasevåpen, atomvåpen og etikk

Publisert: 18.08.2023 23:00

Forsker Henrik Syse belyser i Aftenposten 12. august etiske dilemmaer rundt å bruke våpen som i utgangspunktet er forkastelige, til forsvar av viktige verdier som frihet og demokrati. I folkeretten er loven som kjent lik for Loke og for Tor. Et ulovlig våpen blir ikke lovlig av at det brukes for en god sak – ellers risikerer man at begge parter vil bruke våpenet fordi de mener at de har en god sak og dermed fungerer ikke forbudet.

Men er dette helt uten unntak? Etter anmodning fra FNs generalforsamling avga Den internasjonale domstol i Haag den 8. juli 1996 en rådgivende uttalelse om atomvåpens lovlighet. Spørsmålet var om bruk eller trussel om bruk av kjernefysiske våpen under noen omstendighet er tillatt i folkeretten.

Domstolen uttalte at bruk eller trussel om bruk av atomvåpen i alminnelighet vil være i strid med krigens folkerett, men at domstolen ikke kan trekke noen endelig konklusjon med hensyn til om bruk eller trussel om bruk av atomvåpen ville være lovlig eller ulovlig i et ekstremt tilfelle av selvforsvar, hvor selve overlevelsen av staten står på spill.

At bruk av atomvåpen i visse tilfeller kunne tenkes å være lovlig hvis man blir angrepet, men ellers ikke, anser folkerettsjurister flest som juridisk vranglære. Den rådgivende uttalelsen slår en «sprekk» i prinsippet om å skille mellom jus ad bellum (regler om når man kan bruke væpnet makt) og jus in bello (regler for hvordan væpnet makt kan brukes). Hvis bruk av atomvåpen skal være forbudt for angriperen, men lovlig for den angrepne, bryter man med prinsippet om at loven er lik for Loke som for Tor.

Kanskje vi må nøye oss med å konkludere med at dette prinsippet, som prinsipper flest, ikke tåler å tøyes ut i sin ytterste konsekvens uten å komme i konflikt med andre prinsipper, slik at resultatet må bli et kompromiss. Men dette gir etter min mening ikke noen begrunnelse for å støtte bruk av klasevåpen i Ukraina.

Arne Willy Dahl,

Generaladvokat (pensjonert)