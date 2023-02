Aftenposten, Israel og Palestina

09.02.2023 01:00

Aftenpostens korrespondent har 4. februar en tre sider lang dekning av den aktuelle konflikten i Israel-Palestina. Det er en tragisk konflikt med mange uskyldige ofre på begge sider. Desto viktigere er det i disse tider å ha faktabasert bakgrunn. Derfor håper jeg noen historiske tillegg kan få spalteplass:

Det står at «Her har familien (...) bodd siden 1949, året etter at den første krigen mellom araberne og israelere ... » Her kan det tilføyes: Som startet ved at de arabiske statene gikk til krig mot den nye, FN-godkjente staten.

Videre heter det i faktaboksen: «Israel okkuperte Gazastripen og Vestbredden under en krig i 1967», som (ved tilføyelse) var en krig påført landet av samtlige arabiske naboland. Spørsmålet om den «såkalt folkerettsstridige» okkupasjonen tas ikke opp i dag.

Videre siteres professor Hilde Henriksen Waage på at det ikke har vært noen fredsforhandlinger på 2000-tallet. Men vi vet at president Yasser Arafat avslo statsminister Ehud Baraks tilbud i 2000 om en tostatsløsning med 92 prosent av Vestbredden, Øst-Jerusalem som hovedstad og hele Gaza. Videre at president Mahmoud Abbas avslo tilsvarende fra statsminister Ehud Olmert i 2008.

Flyktningleirene gir lite håp for fremtiden, ja, men en bakgrunnsopplysning om hvorfor leirene fortsatt eksisterer i de omkringliggende arabiske landene og på det tidligere jordansk-styrte Vestbredden, er for mange ukjent stoff.

I faktaboksen diskuteres flere av forholdene ved Oslo-avtalen, uten at de faktiske rettighetene og kravene til de to partene fremlegges korrekt.

Endelig, som vi vet, er den palestinske befolkningen frustrert over egne ledere, uten at spesifikke detaljer om president Abbas’ 17-årige (à 4-årsperioder) styre, omfattende korrupsjon og vold, støttet av blant andre Norge, diskuteres.

En såpass bred artikkel ville ha vunnet på å ta med mer utfyllende bakgrunnsstoff.

Rolf Kirschner, Oslo