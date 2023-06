Udokumentert synsing om Født Fri og Nettavisen

Shabana Rehman, som var daglig leder i Født Fri, holdt i oktober 2020 pressekonferanse om Integrerings- og mangfoldsdirektoratets gransking.

Det er overraskende at Aftenposten legger seg på samme slumsete nivå som revisjonsselskapet EY.

30.06.2023 13:45

I en kommentar i Aftenposten kommer Andreas Slettholm med en rekke påstander om Nettavisens journalistikk i Født Fri-saken.

«Saken om Shabana Rehmans stiftelse og statsstøtten er ikke så komplisert», skriver Slettholm.

Nei, kanskje ikke – for folk som fremdeles ikke har giddet å sette seg inn i saken. Dessverre var det tilfelle også i 2020, da store deler av pressen ukritisk refererte fra en rapport fra revisjonsselskapet EY (tidligere Ernst & Young).

Feil på feil

Nettavisen har denne våren hatt fire journalister i sving i fire måneder – inkludert den anerkjente innsynseksperten Tarjei Leer-Salvesen. Arbeidet er delfinansiert av Fritt Ord og utført i samarbeid med Senter for undersøkende journalistikk ved Universitetet i Bergen.

I flere artikler har vi belyst arbeidet til EY og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (Imdi). Våre journalister har påvist feil på feil, blant annet at en mye omtalt London-tur ikke var betalt av statens penger i det hele tatt, og at et seminar på Son spa var helt etter boken.

Verre er det at hverken Rehman, Født Fris regnskapsfører eller revisor fikk tid til å svare på anklagene før statsstøtten ble stoppet. Og at ledelsen i Imdi brukte to timer og 48 minutter på å konkludere etter at de mottok rapporten.

Uansvarlig og høyst uvanlig

Nettavisen har sitert flere eksperter på granskinger. De sier at dette er uansvarlig og høyst uvanlig, og at direktoratet etter loven har plikt til å gjøre en selvstendig vurdering før de sender en innstilling. Det brukte altså Imdi et par-tre timer på en fredag ettermiddag.

I motsetning til ekspertene mener Slettholm at dette er helt ok. Enda mer useriøst blir det når han slumser i vei med påstander som dette:

«Rehman dro kredittkortet, uten å levere reiseregninger eller utleggsrefusjoner. Store deler av kostnadene kunne ikke knyttes til konkrete prosjekter, som gjør det krevende å ha oversikt over hvordan midlene er brukt.»

Hvor i all verden har han dette fra? Fra den nå slaktede EY-rapporten?

I vår serie kommer det frem at både Født Fris regnskapsfører og revisor hadde oversikt. Det ble forklart til «etterforskerne» i EY – som likevel utelot vesentlige elementer i sin rapport.

Ikke interessert i det prinsipielle?

Det er symptomatisk at Slettholm ikke påpeker en eneste feil i Nettavisens dokumentasjon. I stedet driver han udokumentert synsing, noe han også gjorde i en lignende kommentar i 2020.

Det er fristende å spørre hvilken kritisk journalistikk Aftenposten selv har gjort i denne saken

Han virker ikke interessert i prinsipielle sider av saken, for eksempel borgernes rettssikkerhet mot de private granskerne og myndighetene. Det er fristende å spørre hvilken kritisk journalistikk Aftenposten selv har gjort i denne saken.

Til slutt forsøker Slettholm å gjøre et poeng av at Nettavisen opprettet en minnepris i Shabana Rehmans navn, og at det er et dårlig utgangspunkt for journalistikk.

Jeg kan opplyse om at ingen av journalistene bak serien hadde noe å gjøre med Født Fri-saken da den pågikk. Heller ikke reportasjeledelsen for prosjektet, avdelingsleder Halvor Ripegutu og nyhetsredaktør Charlotte Sundberg.