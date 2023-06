En åpen folkekirke er ingen trussel

29.06.2023 01:00

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her

Reidar Holtet deler 24. juni sine bekymringer over demokratiseringen i kirken. Det var tverrpolitisk enighet da Stortinget la et styrket kirkedemokrati som premiss for å avskaffe statskirken. Det er ikke de politiske partiene som styrer kirken, men kirkens folkevalgte, sammen med prester og biskoper.

Åpen folkekirke har sørget for at likekjønnede par kan gifte seg, og vi er opptatt av at kirken ikke skal gjøre forskjell på folk. Men vi er også opptatt av å styrke folks tilhørighet til kirken og den kristne tro.

Å være for likebehandling betyr ikke at vi ikke er opptatt av evangeliet. Tvert imot. Vi vil jobbe for at bibelfortellingene fortsatt skal være kjente, og at dåp, konfirmasjon, vigsel og gravferd er viktige hendelser i folks liv.

Vi tar folks medlemskap i kirken og deres tro på alvor og mener at alle som er medlemmer, bør være med og velge kirkens lederskap.

Altfor lenge var kirkevalgene for de få. Med stemming på nett på kirkevalget.no fra 10. august tar kirken et nytt steg for at valget skal være for de mange. Det er vi glade for, og vi håper at medlemmene benytter seg av muligheten.

En stemme på Åpen folkekirke er en stemme på et sterkt demokrati og en kirke som ikke gjør forskjell på folk.

Gard Sandaker-Nielsen, leder, Åpen folkekirke