For mange vil dette bli den tøffeste sommeren noen gang, skriver Elin Herikstad i Frelsesarmeen.

Til dem som skulle lure på om den økonomiske krisen har stabilisert seg: Den har bare begynt.

25.06.2023 21:00

Endelig er det sommerferie, solskinn og masse feriepenger på konto! De aller fleste får nå en nødvendig pust i bakken og ekstra mye å rutte med. Men andre må skrinlegge ferien, og bekymringene er større enn noen gang.

På to år har antallet som sier de er ille ute økonomisk, tredoblet seg. Det er nå 153.000 husholdninger som har alvorlige økonomiske problemer. Flertallet av disse klarer ikke å betale regningene sine, kommer det frem i Forbruksforskningsinstituttet Sifos ferske rapport «Dyrtid III».

På toppen av dette kom Norges Bank med nok en dobbel renteheving i går, og på kort tid har en vanlig boligrente gått fra å ligge under 2 prosent til nå å bikke 5 prosent.

Dobling av besøkende

Frelsesarmeen har siden sist Forbruksforskningsinstituttet kom med tall om dyrtiden, hatt en dobling av besøkende og vel så det på en rekke av stedene vi deler ut mat.

Skien, Bergen, Kristiansand og Asker er eksempler på Frelsesarmeens kirker og nærmiljøsentre der dobbelt så mange kommer for det aller mest nødvendigste.

I Moss delte vi ut mat til 95 husstander på den siste matutdelingen i juni i fjor. Det siste tallet i år er over 400.

Skamfullt

Sifos tall viser samme trend. Det er dobbelt så mange som får hjelp via en matstasjon nå, som på samme tid i fjor. Og det er naturlig nok de som har det verst, som trenger det mest.

Hver fjerde nordmann måtte stramme inn på matbudsjettet sitt i fjor. Nå viser tallene at mer enn hver tredje nordmann må kutte i matutgiftene. Fra mai i fjor til mai i år har matvareprisene økt med nesten 13 prosent.

Hver femte nordmann sliter med å sove om natten på grunn av sin nåværende økonomiske situasjon

Om lag 7 av 10 av dem som er ille ute økonomisk, har betalingsproblemer og reduserer sosial omgang på grunn av de økonomiske problemene, ifølge Sifo. Dette bekymrer oss veldig.

Fattigdom synes ikke alltid utenpå, og den er for mange skamfull. Det er ikke lett å vise frem og innrømme dårlig økonomi når andre foreslår sommeraktiviteter som nesten alltid koster penger på en eller annen måte.

Dropper ferien

Det er enklest ikke å gjøre noe som helst. Det er gjerne det billigste. Men det fører til ensomhet og isolasjon. Og for de mange barna som ikke får være med på ferie eller sommeraktiviteter, kan det føre til utenforskap, mobbing og psykiske plager.

Frelsesarmeens ferietilbud merker en enorm pågang fra barnefamilier. Selv om vi har 2500 plasser, er de dessverre for lengst fylt opp, og ventelistene er lange. Men vi prøver og ønsker å hjelpe enda flere.

En ny undersøkelse Respons Analyse har gjort for Frelsesarmeen, viser at 8 prosent av dem som har en husholdningsinntekt på under 600.000 kroner, dropper alle ferieplanene i år. Hver femte i denne gruppen dropper også is og lignende til barna i sommer.

Hver femte nordmann sliter med å sove om natten på grunn av sin nåværende økonomiske situasjon, viser samme undersøkelse.

Langsiktige konsekvenser

Vi vet at barn og voksne som lever i lavinntektsfamilier, kan slite med alvorlig, kronisk stress. Over 100.000 familier lever med vedvarende lavinntekt, og det er denne gruppen som får det verst hver gang prisene stiger.

Vi håper alle får et nødvendig pusterom i sommer. For mange blir den ekstra fin med fint vær og gode opplevelser, for andre blir det den tøffeste sommeren noen gang.

Vi kan ikke løfte familier ut av sin fastlåste situasjon bare ved å skape gode sommerminner. Familiene trenger forsvarlige økonomiske rammer også i hverdagen, året rundt.

Vi er bekymret for de langsiktige konsekvensene av at flere og flere nå sliter. Spesielt alvorlig er dette for barn og ungdom, både i sommer og når hverdagen kommer i august.