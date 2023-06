Permanent styrking av psykisk helse

21.06.2023 01:00

Jeg er glad for at Arne Holte, professor emeritus og tidligere assisterende direktør ved Folkehelseinstituttet, er med i den viktige debatten om hva som må prioriteres innenfor psykisk helse (Aftenposten 13. juni).

Jeg takker for hans positive holdning til opptrappingsplanen og spesielt for at han løfter det helsefremmende og forebyggende området.

Jeg vil likevel kommentere to punkter han har løftet kritikk mot.

Det første gjelder milliardsatsingen i planen. Holte viser til at den forrige planen til slutt kostet «kanskje 45 milliarder 2022-kroner», og at den nye planen får 3 milliarder kroner fordelt på ti år.

De 3 milliarder kronene vi annonserte som en styrking av psykisk helse-feltet, kommer i tillegg til de ordinære helsebudsjettene på 210 milliarder kroner og det som allerede er bevilget.

Det betyr at alle de positive resultatene som allerede er oppnådd og helsetjenestene som er utviklet, skal videreføres. Da blir ikke 3 milliarder kroner småpenger.

Det andre er at Holte mener at planen legger opp til for mye utredning og vurdering.

For regjeringen er det viktig at vi tilpasser kartet etter terrenget, og at vi får med fagfolk, brukere og forskere til å gjøre justeringer og utvikle tiltak.

Derfor inneholder planen både konkrete grep som hverken krever vurdering eller utredning, og forslag som først må utredes. En tiårig plan trenger oppdatert kunnskapsgrunnlag og tilpassede tiltak etter hvert som verden utvikler seg.

Vi har lagt frem en plan som balanserer brede tiltak for alle med spisset innsats for særlige grupper. Vi skal evaluere, prøve ut og forske underveis sånn at planen bidrar til utvikling og endring. Det mener jeg er en styrke, ikke en svakhet.

Ingvild Kjerkol, helse- og omsorgsminister (Ap)