Dopsalget på Grønland må stoppes nå!

Grønland trenger effektive tiltak, ikke moralpolitikk, skriver Heresh Kevlar.

Folk ønsker trygghet, ikke blomsterpotter.

22.06.2023 22:00

Dopselgerne på Grønland opererer åpenlyst. Innbyggere, politi, kommunen, politikere – alle er klar over dette. Men hvorfor begynner politikere å snakke om det bare når kommunevalget nærmer seg?

Grønland trenger effektive tiltak, ikke moralpolitikk. Dopselgerne har tatt kontroll, trakasserer forbipasserende og skaper utrygghet.

Det er trist å se politikere fokusere på å forby markedsføring av usunn mat og drikke rettet mot ungdom under 18 år, mens dopselgere ødelegger livet til unge mennesker. Dopselgerne blir smartere og vet at våre straffer er for milde.

Grønland bør være starten på et prosjekt som viser at myndighetene tar denne situasjonen på alvor. Vi trenger ikke bare engasjerte kommuner, vi trenger lover og regler som gjelder for hele Norge.

La oss handle nå før Norge blir det nye Sverige. Vi trenger konkrete tiltak og en tydelig respons fra myndighetene.