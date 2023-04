Vi har også noe i kjelleren. Men vi gjemmer ikke for å glemme.

Denne gjenstanden er beskrevet på følgende måte i Misjonsmuseets gamle katalog: «Lærbelte med krutthorn og kuletaske. Har tilhørt en gammel berømt røverkonge sydvest for Vangaindrano.»

Vi vil løfte historien frem slik at våre studenter kan lære av den.

08.04.2023 19:00

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her

Vårt mandat er å ta vare på vår kollektive hukommelse og fremme kulturarv. Men hva gjør vi når våre arkiver og bøker ikke tåler nåtidens lys? Gjemmer vi dem i kjelleren for å glemme?

VID vitenskapelige høgskoles Misjons- og diakoniarkiv er nasjonal bevaringsinstitusjon for misjon og diakoni. Høgskolebiblioteket ved VID har et særlig ansvar for bøker om misjon.

De første misjonærene var barn av sin tid, det vil si kolonitiden, da mennesker i Vesten mente de var overlegne alle andre. Troen på at alle var skapt like, skapte en egen dynamikk, men i magasinene våre i kjelleren på VIDs campus i Stavanger finnes det likevel brev, rapporter og bøker med en ordbruk som vi i dag vil kalle rasistisk.

Ikke gjemme for å glemme

I lys av dagens debatt om kanselleringskultur, hvor blant annet Christian Kroghs maleri flyttes opp og ned fra kjelleren til Nasjonalmuseet, vil vi understreke at vi ikke vil gjemme noe i kjelleren for å glemme. Tvert imot.

Misjon har bidratt til å forme vår oppfatning av verden. Stavanger var Norges misjonshovedstad, og misjonærenes fortellinger om mennesker fra fjerne himmelstrøk fikk et enormt stort nedslagsfelt.

Bladet Misjonstidende er et godt eksempel. I 1873 hadde Misjonstidende 6500 abonnenter. Morgenbladet, som ble trykket i Oslo, hadde til sammenligning 2000.

Misjonstidenes fortellinger om «gassiske røverkonger» og dragedrakter fra Kina tilhører en annen tid, men det er der vi kommer fra. Derfor er det også viktig at vi tar dette materialet opp fra kjelleren fra tid til annen. Ikke minst for å gi våre studenter muligheten til å reflektere over hvor vi står i dag.

I perioden 1948 til 1960 var Misjonsmuseet på Norgesturné. Filmavisen dekket åpningen, og prins Harald besøkte utstillingen sammen med klassen sin.

Biblioteket som dannelsesinstitusjon

Bibliotekene har hatt rollen som dannelsesinstitusjon siden folkeboksamlingene ble etablert for 200 år siden. På oppdrag fra Kirkedepartementet satte sakkyndige sammen en katalog med bøker som man kunne lese uten fare for «aa spilde sin tid», og uten å være redd for at de skulle være «altfor tendensiøse».

Det er ikke nytt at noen diskuterer hva som bør gjøres tilgjengelig, og det er absolutt ikke alt som skal være med oss videre. Det er likevel viktig at vi fortsatt har tilgang til de opprinnelige samlingene.

Boken «Missionens Motiv, Maal og Midler» fra 1911 finnes i vår samling, selv om misjonens motiv, mål og midler heldigvis har endret seg.

Kunnskap om fortiden gir et tryggere blikk mot fremtiden

Vi skal gjøre studentene i stand til å søke og finne informasjon, vurdere kilder, ta gode valg og bruke kilder og kunnskap på en god måte i eget arbeid. Studentene skal ta med seg disse ferdighetene ut i arbeidsliv og samfunnsliv. Slik bygger vi kunnskapssamfunnet.

Arkiv, museum og bibliotek er kulturarvinstitusjoner som skal ta vare på og formidle kulturarv. Med dette samfunnsmandatet slipper man ikke unna materiale som oppleves provoserende. Vi vil løfte historien frem slik at våre studenter kan lære av og med den. Ikke gjemme for å glemme.